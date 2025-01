video suggerito

Beatrice Borromeo, velluto e perle alla sfilata di Dior: la giacca balloon è la più trendy del momento Per Beatrice Borromeo le sfilate di Dior sono un appuntamento fisso e non poteva mancare allo show di Haute Couture che si è tenuto ieri a Parigi. Cosa ha indossato per seguire l'evento dalle prime file del front-row?

A cura di Valeria Paglionico

A Parigi è partita ufficialmente la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e sono molte le Maison che stanno presentando le collezioni di Alta Moda per la Primavera/Estate 2025. Dopo il debutto con Schiaparelli (nel cui front-row c'era anche Carla Bruni con tanto di guanti da diva "smaltati"), ieri pomeriggio è stato il turno di Dior, che in passerella ha voluto celebrare la tradizione ma con un tocco di estrema modernità. Anche qui gli ospiti famosi non sono mancati, da Jenna Ortega ad Anya Taylor-Joy, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata Beatrice Borromeo, che da sempre condivide un rapporto speciale con il marchio guidato da Maria Grazia Chiuri. Cosa ha indossato la principessa monegasca per questo imperdibile appuntamento fashion?

Il completo dark di Beatrice Borromeo

L'ultima volta che era apparsa in pubblico era alla Festa di Monaco (dove aveva indossato un meraviglioso abito principesco in velluto e perle), ora ritroviamo Beatrice Borromeo in una versione più casual ma ugualmente chic. Per lei la sfilata Haute Couture di Dior è un appuntamento fisso e non sorprende che abbia curato il look da sfoggiare nei minimi dettagli. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black ma declinandolo in una chiave super glamour. La principessa ha infatti scelto un completo di morbido velluto dark con pantaloni a sigaretta e giacca coordinata. Quest'ultima non è il classico blazer dalla linea dritta ma un modello balloon con maniche a sbuffo e colletto coreano arricchito da decori metallici e bottoni di perle bianche.

Beatrice Borromeo in Dior

Beatrice Borromeo "modifica" il look originale

Per completare il tutto Beatrice ha optato per un paio di pumps in camoscio nero col tacco alto e una borsetta con motivo trapuntato cannage in tinta (sempre di Dior). Dove avevamo già visto il look della principessa monegasca? Alla sfilata scozzese della collezione Resort 2025 della Maison francese, dove però il completo lanciato in passerella aveva gli shorts al posto dei pantaloni lunghi. La giacca balloon, invece, è identica ed è una rivisitazione della mitica Bar Jacket creata da Christian Dior nel 1947. Capelli sciolti e a effetto messy, make-up appena accennato e fascino da vendere: Beatrice Borromeo ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di raffinatezza glamour.

Dior collezione Resort 2025