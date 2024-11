Beatrice Borromeo è la diva della Festa di Monaco 2024: chi ha firmato l’abito col collier incorporato

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stato celebrato il Monaco National Day 2024 e per tutta la giornata il Principato è stato animato da una serie di eventi ufficiali che hanno visto la famiglia Grimaldi riunirsi per delle apparizioni ufficiali. In mattinata i sudditi sono scesi in piazza, la banda è diventata protagonista di una parata tra le strade della città e i Royals sono tornati in pubblico al completo. Hanno partecipato alla messa in Cattedrale e subito dopo si sono affacciati tutti al balcone del Palazzo Grimaldi come richiede la tradizione. In serata, invece, si è tenuto un elegante gala al Grimaldi Forum e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Beatrice Borromeo col suo look da diva: ecco tutti i dettagli.

Il look da gala di Beatrice Borromeo

Se in mattinata la grande protagonista della Festa Nazionale di Monaco era stata la principessa Charlene col suo tailleur lilla, al gala serale è stata Beatrice Borromeo a "sbaragliare la concorrenza" in fatto di stile. Affidatasi ancora una volta a Dior, Maison che firma praticamente tutti i suoi look agli eventi istituzionali, è diventata la diva indiscussa dell'evento.

Il gala al Grimaldi Forum

Per essere precisi ha scelto un lungo abito dark che non è ancora in vendita, fa parte infatti della collezione Cruise 2025, quella che è stata presentata lo scorso giugno in Scozia. Si tratta di una lunga sirena di raso nero con la gonna ampia, le maniche corte a palloncino e il girocollo arricchito da un collier di perle "incorporato". Stola in tinta portata sulle spalle, clutch bag tra le mani e raccolto bon-ton con la fila laterale: Beatrice Borromeo non ha rivali quando si parla di eleganza.

Dior collezione Cruise 2025

Beatrice Borromeo con basco e veletta all'evento mattutino

Anche durante la parata mattutina organizzata per la Festa di Monaco 2024 Beatrice Borromeo non era stata da meno in fatto di classe. Ha scelto un completo bon-ton in tweed grigio scuro sempre di Dior, per la precisione un coordinato con gonna a pieghe alla caviglia e giacca avvitata che ha esaltato la silhouette a clessidra, il tutto completato dagli immancabili tacchi a spillo e da un paio di guantini di pelle. La principessa monegasca ha inoltre aggiunto un basco nero con veletta portata calata sulla parte laterale del viso. Insomma, Beatrice non delude mai le aspettative dei fan: è una diva contemporanea dall'eleganza senza tempo.

