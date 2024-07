Beatrice Borromeo dice addio agli abiti bon-ton: in vacanza con gonna crochet e collana di conchiglie

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Beatrice Borromeo è diventata una delle principesse più amate d'Europa grazie alla sua storia da fiaba: ha raggiunto la notorietà nei panni di giornalista di Annozero, poi col passare degli anni ha messo alla prova le sue doti da regista e sceneggiatrice. Come è entrata a far parte della famiglia reale? Ha sposato Pierre Casiraghi, l'ottavo nella linea di successione al trono del Principato di Monaco. Solitamente ama rimanere lontana dai riflettori come una vera e propria diva e, fatta eccezione per delle apparizioni pubbliche a eventi nazionali e alle sfilate delle sue Maison preferite, è praticamente impossibile ammirarla. Di recente però sta facendo qualche piccola eccezione: dopo aver condiviso sui social alcuni dolci scatti del suo matrimonio, è apparsa sul profilo di un'amica durante una vacanza in Grecia tutta al femminile.

Beatrice Borromeo segue il trend dei capi crochet

Siamo sempre stati abituati a vedere Beatrice Borromeo in versione principesca e bon-ton agli eventi ufficiali ma di recente sembra aver cambiato registro. Ha trascorso qualche giorno in Grecia con un gruppo di amiche (prima tra tutte Dasha Zhukova Niarchos) e ha approfittato dell'atmosfera vacanziera per lasciare nell'armadio i completi eleganti, i cappellini e le gonne a matita. Per la serata in barca ha puntato tutto sui trend più gettonati di stagione, primo tra tutti quello dei capi crochet. Ha infatti indossato una gonna color panna che sembra essere fatta all'uncinetto, un modello asimettrico che davanti è mini e dietro ha lo strascico, interamente decorato con dei mini fori a zig-zag.

Il ritorno della collana con le conchiglie

Per completare il tutto la principessa ha scelto un crop top nero con le spalline sottili che ha lasciato in vista gli addominali, anche se la vera chicca è stata la collana: ha indossato un laccetto nero con delle conchiglie pendenti, un accessorio in pieno mood estivo che probabilmente spopolerà durante le vacanze. Capelli legati in un raccolto messy, niente trucco e sorriso stampato sulle labbra: Beatrice Borromeo è letteralmente raggiante in questa versione casual ma allo stesso tempo chic. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le ferie estive ormai alle porte?

