Beatrice Borromeo in abito da sposa: i dolci ricordi per i 9 anni di matrimonio con Pierre Casiraghi Beatrice Borromeo ha riaperto l'album dei ricordi per il nono anniversario di matrimonio con Pierre Casiraghi: ecco cosa indossavano i due principi monegaschi nel giorno più bello della loro vita.

A cura di Valeria Paglionico

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono tra le coppie reali più amate di tutti i tempi. Lei giornalista (e ora anche regista e produttrice), lui ottavo nella linea di successione al trono del Principato di Monaco, fin da quando hanno reso pubblica la loro relazione sono diventati il simbolo dell'amore da fiaba che non si lascia intaccare dalla notorietà. Belli, giovani, iconici ma allo stesso tempo estremamente riservati e schivi: ogni loro apparizione pubblica riesce a trasformarsi in un vero e proprio evento mediatico. Non sorprende, dunque, che i ricordi del matrimonio condivisi sui social da Beatrice per celebrare il nono anniversario abbiano fatto in poche ore il giro del web.

Il matrimonio durato una settimana di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo

Era il 25 luglio 2015 quando Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo hanno coronato il loro sogno d'amore, diventando ufficialmente marito e moglie dopo circa 7 anni di fidanzamento. Si sono conosciuti all'università Bocconi di Milano ma solo nel 2008 hanno cominciato a frequentarsi, per la precisione in seguito all'incontro avvenuto per caso al Festival di Cannes (al quale lei partecipava come inviata per il programma Annozero di Michele Santoro). Da allora non si sono mai lasciati, hanno messo su famiglia e si guardano sempre con la stessa complicità dei primi giorni. Il loro matrimonio è stato letteralmente iconico: cominciato con un rito civile nella sala del Palazzo del Principato di Monaco, è continuato con una intera settimana di festeggiamenti.

Il bacio durante la festa allo Yacht Club di Monaco

L'abito da sposa di Beatrice Borromeo

Per il nono anniversario di nozze è stata proprio Beatrice Borromeo a riaprire l'album del matrimonio, condividendo sui social alcuni dolci scatti realizzati durante quella meravigliosa settimana. Il primo ritrae il primo bacio dopo il fatidico sì e mostra i due in abiti super eleganti, lui con un completo classico blu scuro, lei con un vestito da sposa rosa cipria in seta e pizzo abbinato a una coroncina di fiori e a un bouquet di spighe.

Beatrice Borromeo in abito da sposa

Il viaggio tra i ricordi è continuato con un primo piano sul romantico bacio che si sono scambiati durante i festeggiamenti serali allo Yacht Club di Monaco, mentre lo scatto in costumi monegaschi risale al pic-nic organizzato per loro da Alberto di Monaco nei giardini del palazzo. Beatrice indossava una maxi gonna a righe, un corsetto stringato e un cappello di paglia, il principe dei pantaloni di lino, le espadrillas e un cappellino rosso: a giudicare dai loro sorrisi, quello è stato davvero il giorno più bello della loro vita.

Il pic-nic in costumi monegaschi