L’abito da sposa di Tatiana Santo Domingo: le foto 10 anni dopo il matrimonio con Andrea Casiraghi Tatiana Santo Domingo ha sposato Andrea Casiraghi 10 anni fa ma solo oggi ha rivelato l’abito da sposa sfoggiato per il gran giorno: ecco tutti i dettagli del suo look bridal dall’eleganza senza tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family monegasca è spesso al centro dell'attenzione dei media grazie alle sue apparizioni pubbliche ma, a differenza dei Windsor inglesi, le "teste coronate" del Principato preferiscono preservare il più possibile la loro privacy. Al di là degli eventi istituzionali previsti dall'agenda reale, di solito stanno bene attenti a mantenere la loro quotidianità privata. Non sorprende, dunque, che Tatiana Santo Domingo abbia rivelato il suo look da sposa per puro caso 10 anni dopo il matrimonio con Andrea Casiraghi, figlio di Carolino di Monaco e Stefano Casiraghi: ecco com'era fatto l'abito bianco per il grande giorno.

Il "doppio" matrimonio di Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo

Era l'1 febbraio 2014 quando Andrea Casiraghi sposò Tatiana Santo Domingo, organizzando una cerimonia nuziale in forma privatissima sulle nevi di Gstaad, un'esclusiva località sciistica in Svizzera amata dall'aristocrazia monegasca. I due si erano già promessi amore eterno un anno prima nel Principato ma hanno poi voluto bissare l'evento con una festa in gran stile con tutti gli amici e i parenti. Della serata non sono mai stati diffusi foto e video negli ultimi 10 anni ma ora le cose sono cambiate, anche se in maniera del tutto casuale. A condividere un inedito scatto sui social è stata Margherita Missoni, erede della nota Maison italiana, che in occasione del 41esimo compleanno di Tatiana, la sua amica del cuore, ha postato un'inedita immagine della festeggiata in abito da sposa.

Tatiana Santo Domingo in Valentino

Chi ha firmato l'abito da sposa di Tatiana Santo Domingo

Se per le prime nozze monegasche Tatiana si era fatta vestire proprio dal brand Missoni, per la seconda cerimonia svizzera ha puntato sull'eleganza di Valentino. Ha rispettato la tradizione del bianco con un lungo e principesco abito Haute Couture in pizzo macramè e tulle di seta, un modello che ricorda il look bridal di Grace Kelly con le maniche lunghe e trasparenti e la gonna a balze. Naturalmente non poteva mancare la corona reale, per la precisione la tiara Fringe in platino e diamanti disegnata da Cartier e usata spesso da Caroline di Monaco. Sebbene siano passati 10 anni da quel grande giorno, il vestito bianco di Tatiana risulta ancora glamour, sofisticato e contemporaneo, a prova del fatto che il suo stile bridal era davvero senza tempo.

Il bozzetto di Valentino