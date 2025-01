video suggerito

Gabriella di Monaco come la piccola Charlotte: il cappotto tartan è il più amato dalle principessine Ieri sera il Principato di Monaco ha celebrata la Santa Patrona della città, Sainte Dévote, e la Royal Family ha presenziato in prima linea all'evento. La piccola Gabriella col suo cappotto tartan sembra aver preso ispirazione dalla principessina Charlotte: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata di grandi festeggiamenti nel Principato di Monaco: è stata infatti celebrata la Santa Patrona della città, Sainte Dévote, la martire cristiana il cui corpo arrivò in città dopo essere stato trafugato da alcuni fedeli. La Royal Family non poteva mancare a un appuntamento tanto simbolico, anzi, vi ha partecipato in prima linea apparendo unita e affiatata. Il principe Alberto con Charlene e i bambini hanno seguito "a distanza" la processione delle Reliquie, poi, come da tradizione, si sono mostrati in pubblico durante l'incendio della barca di legno nel piazzale della chiesa dedicata alla santa (che rievoca il suo arrivo nel Principato). Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la piccola Gabriella: ecco per quale motivo.

Chi ha firmato il cappotto tartan di Gabriella di Monaco

La principessina Gabriella è stata tra le grandi protagoniste della cerimonia di Sainte Dévote e il motivo è molto semplice: ha sfoggiato un look che non poteva passare inosservato. È infatti apparsa super chic in un cappottino tartan firmato Ralph Lauren, un modello doppiopetto in misto lana e con finiture in velluto decorato all-over con quadri in blu navy e verde bosco.

Gabriella di Monaco in Ralph Lauren

Dove avevamo già visto il capo? Alla messa di Natale a Sandringham, dove la piccola Charlotte era apparsa adorabile con un cappottino a stampa check molto simile. Il gemello di Gabriella, il piccolo Jacques, ha invece rispettato la tradizione dei look coordinati a papà Alberto: cappotto classico e completo elegante con camicia e cravatta per entrambi.

La principessa Charlotte col cappotto tartan

Il look di Charlene per la cerimonia di Sainte Dévote

La principessa Charlene non è stata da meno in fatto di eleganza, anzi ne ha approfittato per dimostrare di essere una delle reali più glamour d'Europa. Per le celebrazioni della Santa Patrona del Principato ha puntato tutto su uno dei colori must di stagione, il vinaccia, sfoggiando un lungo cappotto doppiopetto con revers a lancia e silhouette slim fit firmato McQueen (brand amatissimo dalla "cugina inglese" Kate Middleton). Per completare il tutto la principessa monegasca ha scelto un paio di stivali in pelle nera di Gianvito Rossi e degli orecchini di perle di Tabbah B-Glam. In quante prenderanno ispirazione da lei per i prossimi look invernali anti-freddo?

Charlene di Monaco in McQueen