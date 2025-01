Charlene di Monaco come una diva d’altri tempi: perché il cappotto blu navy è il must del momento

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family del Principato di Monaco è più attiva che mai da qualche giorno a questa parte. Il 26 gennaio si sono svolte le tradizionali celebrazioni in onore della Santa Patrona della città, Sainte Dévote, e per l'occasione la famiglia di Alberto di Monaco è apparsa al completo in pubblico. Quest'ultimo, Charlene e i piccoli Jacques e Gabriella hanno posato sullo sfondo dell'incendio della barca di legno che ogni anno si svolge nel piazzale della chiesa dedicata alla santa (che rievoca il suo arrivo nel Principato) e, tra maxi cappotti vinaccia e tessuti tartan, sono riusciti a dettare legge in fatto di look. Ora si torna a parlare dello stile della principessa Charlene, che per la messa dedicata a Santa Devota si è trasformata in una diva d'altri tempi.

Il look bicolor di Charlene di Monaco

Le celebrazioni in onore di Santa Devota sono continuate anche ieri nel Principato di Monaco: in mattinata la cattedrale di Nostra Signora Immacolata ha infatti ospitato la cerimonia religiosa "finale" e tra gli ospiti invitati non poteva che esserci anche la principessa Charlene. Ha lasciato a casa i capi chiari e dall'animo rock, questa volta ha preferito la sobrietà di un maxi cappotto bicolor, un modello monopetto in un blu navy moltoo scuro con revers a contrasto in bianco e bottoni gioiello sui taschini. Per completare il tutto ha scelto un paio di guanti di pelle neri, delle pumps col vertiginoso tacco a spillo e degli orecchini di diamanti taglio smeraldo. Non sono mancati degli ulteriori dettagli da diva d'altri tempi, dal rossetto rosso sulle labbra all'acconciatura in stile "vecchia Hollywood" con ciuffo ondulato molto laterale.

Charlene col cappotto bicolor

Il significato simbolico del blu navy

Chi proprio pochi giorni fa ha indossato un cappotto blu navy molto simile a quello di Charlene? Melania Trump all'Inauguration Day, anche se aveva preferito aggiungere l'effetto bicolor attraverso l'ormai leggendario cappello a falda larga che le ha permesso di "nascondere" lo sguardo. La cosa che in pochi ricordano è che, prima ancora della principessa e della First Lady americana, le reali di casa Windsor hanno sempre condiviso un rapporto speciale con il blu navy. Considerato il colore simbolo dell'eleganza aristocratica, le regine, le duchesse e le principesse inglesi lo hanno spesso indossato durante gli eventi ufficiali (il più delle volte in "formato" coat dress) per mettere in mostra la loro raffinatezza discreta e senza tempo. Ora, sarà perché la classe delle Royals riesce a fare scuola o perché si sente il bisogno di dire addio al kitsch, ma la cosa certa è che il blu scuro è tornato a essere di tendenza. In quante lo indosseranno per aggiungere un tocco chic alle giornate invernali?