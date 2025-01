video suggerito

Il nuovo ritratto ufficiale dei reali di Monaco: il 2025 comincia in blu tra paillettes e cravatte I reali di Monaco sono tornati a posare per un ritratto ufficiale. Per augurare un buon 2025 ai sudditi del Principato si sono vestiti in coordinato in blu navy: ecco chi ha firmato i look.

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family d'Europa sono state molto impegnate durante il periodo natalizio, tanto da essere apparse in pubblico praticamente ogni giorno tra eventi a tema e banchetti di Stato. Tra i più attivi ci sono stati i monegaschi che, dopo aver inaugurato le feste di fine anno con un'adorabile cartolina di auguri in versione casual, ora sono tornati a posare per un nuovo ritratto ufficiale, il primo del 2025. Niente maglioni invernali o completi rosso fuoco, per l'occasione il principe Alberto, Charlene e i piccoli Jacques e Gabriella si sono vestiti in coordinato in blu navy, spaziando tra paillettes, abiti chic e cravatte bon-ton: ecco i dettagli degli inediti look reali.

Il significato simbolico dei look blu navy

Sullo sfondo di una delle sale di Palais princier perfettamente addobbate a tema natalizio, i reali di Monaco hanno posato per augurare un buon 2025 a tutti i sudditi. Immortalati dal fotografo di corte Éric Mathon, hanno puntato tutto sul blu navy, il colore associato all'eleganza aristocratica, da sempre simbolo di equilibrio, lealtà e classe senza tempo. Per l'occasione hanno preferito lasciare nell'armadio i look casual a cui avevano abituato i fan, questa volta hanno optato per la formalità. Il principe Alberto e il piccolo Jacques sono apparsi come due "gemelli" con indosso gli stessi completi classici abbinati a camicia bianca e cravatta in tinta.

Chi ha vestito Charlene e Gabriella di Monaco

Le donne di famiglia, invece, hanno lasciato trionfare il glamour. Charlene ha scelto un lungo abito a sirena di Louis Vuitton, un modello custom dalla silhouette morbida, con lo scollo a barchetta e le maniche a palloncino. La piccola Gabriella, invece, ha puntato sull'effetto sparkling con un adorabile vestitino di Brunello Cucinelli con gonnellina di tulle dal taglio asimmetrico e bustier tempestato di paillettes. Nel look della principessina non sono mancate le ballerine bon-ton, ormai il tratto distintivo del suo stile reale. Insomma, a quanto pare il 2025 dei monegaschi sarà all'insegna dello stile fashion: in quanti non vedono l'ora di ammirarli in una nuova versione trendy?

