video suggerito

La principessa Charlene in rosso al tradizionale picnic monegasco: il look è un omaggio al suo paese Charlene di Monaco è tornata ad apparire in pubblico con la famiglia al completo, ha preso parte al tradizionale picnic che viene organizzato in uno dei parchi del Principato ogni anno a fine estate. Per quale motivo per l’occasione ha scelto un look rosso fuoco? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Royal Family di tutta Europa sono tornate regolarmente a lavoro dopo le vacanze estivo e sempre più spesso stanno apparendo in pubblico alle prese con eventi ufficiali. Ieri è stato il turno dei monegaschi che, dopo aver preso parte al giuramento di Didier Guillaume, nelle ultime ore hanno partecipatoeal tradizionale picnic che viene organizzato al Parc Princesse Antoinette per dare il via a un nuovo anno lavorativo. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la principessa Charlene: ha abbandonato i completi pastello di qualche giorno fa e ha puntato sul rosso fuoco. Il motivo di questa scelta di stile? Nasconde un omaggio al suo paese.

Il look vitaminico di Charlene di Monaco

La principessa Charlene di Monaco ha partecipato con la famiglia al completo al picnic all'aria aperta che ogni anno viene organizzato a Monaco a fine estate. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue ma ha osato con un colore vitaminico, il rosso fuoco, abbandonando le tinte tenui e pastello che di solito caratterizzano i suoi look. Ha indossato un'elegante jumpsuit su misura, un modello con i pantaloni a sigaretta e un bustier dalla scollatura asimmetrica con una spallina morbida che lascia la spalla scoperta. Ha poi completato il tutto con un paio di décolleté nude e con degli originali pendenti gold firmati Vanrycke Paris.

Charlene con orecchini Vanrycke Paris

L'omaggio alla bandiera del Principato di Monaco

Per quale motivo Charlene ha scelto proprio il rosso fuoco per il tradizionale evento monegasco? Ha voluto rendere omaggio ai colori della bandiera del suo paese, il bianco e il rosso, abbinando la tuta total red a un bouquet di fiori candidi tenuto tra le mani. In tinta con lei, anche la piccola Gabriella, apparsa adorabile in un abitino principesco dalla silhouette "a sacchetto". Il principe Alberto e il figlio Jacques si sono vestiti in coordinato e, come veri e propri gemelli, hanno indossato gli stessi completi spezzati con giacca scura e pantaloni color panna, il tutto abbinato a una camicia bianca portata senza cravatta. I quattro non sono forse super chic in ogni occasione?

Il look rosso di Charlene