Charlene di Monaco principessa hippie-chic: torna in pubblico con l'abito paisley da oltre mille euro Charlene di Monaco è volata all'île Saint-Honorat insieme al marito Alberto per un evento ufficiale e ne ha approfittato per sfoggiare un look autunnale dall'animo hippie-chic: ecco chi ha firmato e quanto costa l'abito a stampa paisley.

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family di tutta Europa sono tornate definitivamente a lavoro dopo la pausa estiva durata poco più di un mese e ora appaiono regolarmente in pubblico in occasione di appuntamenti e visite ufficiali. I Grimaldi, rappresentanti del Principato di Monaco, hanno di recente partecipato al tradizionale pic-nic all'aria aperta che viene organizzato a inizio autunno per inaugurare il nuovo anno lavorativo, mentre nelle ultime ore sono volati all'île Saint-Honorat, a Cannes, per assistere alla benedizione di due campane destinate alla Sainte-Croix Chapel. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la principessa Charlene, apparsa chic e glamour in un abito griffato dal mood hippie: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Chi ha firmato l'abito hippie-chic di Charlene di Monaco

La principessa Charlene di Monaco viene da sempre considerate tra le Royals più chic d'Europa ma è nelle ultime ore che è riuscita a superarsi. Dopo il tailleur spezzato in tinte pastello sfoggiato a fine estate, ora per la visita fuori porta ha preferito puntare sullo stile hippie chic. Ha sfoggiato un adorabile abito midi firmato Etro, un modello con le maniche lunghe e a palloncino, lo scollo alla coreana e la gonna morbida, la sua particolarità? Sebbene sia a fondo nero, è decorato all-over con l'iconica stampa paisley sui toni del giallo e dell'arancio. Trattandosi di un capo griffato, il suo prezzo non è propriamente economico: sugli e-commerce di moda di lusso viene infatti venduto a 1.350 euro.

Abito Etro

La principessa Charlene dice no ai tacchi

Per completare l'outfit hippie-chic la principessa Charlene non ha rinunciato a degli ulteriori accessori glamour e griffati. Ha abbinato l'abito iconico a una borsetta di pelle nera e a un paio di occhiali da sole scuri in stile diva (entrambi firmati Louis Vuitton), mentre per quanto riguarda le scarpe ha detto no ai tacchi.

Charlene in Etro con slingback Gianvito Rossi

La monegasca ha preferito un paio di slingback raso terra, le scarpe must del momento, per la precisione un modello total black di Gianvito Rossi. Capelli corti e lisci, make-up appena accennato e sguardo serio: Charlene di Monaco continua a essere un'indiscussa icona fashion a livello internazionale.