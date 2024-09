video suggerito

Il look back to work di Charlene di Monaco: giacca e camicia pastello per l’evento con marito e figli Charlene di Monaco è tornata in pubblico per un evento istituzionale a cui ha preso parte con marito e figli. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look back to work formale e chic? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L’inizio di settembre è sinonimo di ritorno a lavoro non solo per i “comuni mortali” ma anche per le celebrities che, lasciatesi le vacanze alle spalle, hanno ricominciato ad apparire in pubblico tra impegni professionali e nuovi progetti. I Royals di tutta Europa non fanno eccezione, anzi, hanno ripreso la normale routine quotidiana fatta di eventi istituzionali e incontri a palazzo. Charlene di Monaco, ad esempio, nelle ultime ore si è lasciata immortalare in compagnia di marito e figli in una versione super chic: ecco tutti i dettagli del look “back to work” scelto dalla principessa.

Charlene di Monaco in versione formale e chic

Nelle ultime ore Palais Princier a Monaco ha ospitato un evento istituzionale molto importante: il giuramento di Didier Guillaume, nominato Ministro di Stato del Principato con Ordinanza Sovrana dal principe Alberto. Alla cerimonia ha preso parte anche Charlene, che ne ha approfittato per rivelare uno stile back to work formale e chic. Per l’occasione non ha rinunciato alle tinte pastello tipicamente estive e ha mixato l’azzurro e il panna, dando vita a un completo spezzato che di sicuro diventerà imitatissimo durante gli impegni lavorativi di fine estate. Pantaloni candidi a sigaretta dal taglio classico, camicia azzurra col colletto coreano e blazer coordinato (tutto firmato Keton): a completare il tutto non potevano mancare i tacchi alti, per la precisione un paio di pumps total white.

La Royal Family di Monaco a Palais Princier

I look di fine estate dei principi di Monaco

I figli di Charlene e Alberto non sono stati da meno in fatto di stile, anzi, hanno dato l’ennesima prova di essere dei principini perfetti e dall'animo chic. Jacques ha “imitato” il papà con giacca e cravatta (anche se con dei pantaloni a contrasto in panna), mentre la sorellina Gariella ha sfoggiato un abitino blu di Ralph Lauren, un modello bon-ton con gonna a pieghe e colletto Peter Pan.

Charlene con il principe Alberto e i figli Gabriella e Jacques

La principessina non ha rinunciato alle ballerine bianche in versione slingback e al cerchietto di perle tra i capelli, due accessori che hanno reso ancora più regale il suo look. La famiglia reale di Monaco non è forse così chic da riuscire a fare concorrenza anche ai Windsor?