L’estate floreale di Charlene e Gabriella di Monaco: mamma e figlia vestono coordinate

L'estate 2025 potrà pure essere entrata nel vivo ma non per questo l'agenda di impegni delle Royal Family d'Europa si è svuotata, anzi, per le "teste coronate" è ancora presto per parlare di vacanze. Il principe Alberto e la principessa Charlene, ad esempio, proprio di recente hanno fatto visita alla contea di Carladès, così da rafforzare i legami storici che uniscono la cittadina al Principato, e per l'occasione sono apparsi in pubblico in compagnia dei figli Jacques e Gabriella. Mamma e figlia, in particolare, ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato: ecco tutti i dettagli dei look "mini-me".

Il look bon-ton di Gabriella di Monaco

La visita a Carladès è stata decisamente speciale per la principessina Gabriella, il motivo? Fin dalla nascita è stata insignita col titolo di contessa della cittadina. Chiamata a inaugurare diversi luoghi a lei intitolati, ha ricevuto simbolicamente le chiavi della città di Vic-sur-Cère, parlando in pubblico con estrema sicurezza.

I reali di Monaco

Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? La bimba, da sempre amante dei look bon-ton dal mood principesco, ha indossato un etereo long dress floreale, un modello in delicata seta a fondo bianco decorata all-over con fiori sui toni dell'oro e del viola. Non sono mancati i sandaletti raso terra, calzature usate in estate al posto delle classiche ballerine.

La principessa Gabriella e Charlene di Monaco

Chi ha firmato l'abito plissettato di Charlene di Monaco

La mamma Charlene non è stata da meno in fatto di stile, anzi, ne ha approfittato per vestirsi in coordinato con la figlia. Anche lei, infatti, ha scelto un abito floreale sui toni dell'oro, nero e antracite. Il modello, in particolare, è lungo e plissettato, è firmato Zimmermann e ha una sorta di cappa con colletto alto che lo rende decisamente regale.

Charlene in Zimmermann

Anche per lei niente tacchi, ha optato per delle sling-back basse di Gianvito Rossi e ha poi arricchito il tutto con degli occhiali da sole da diva. Insomma, a quanto pare la mania dei look mini-me ha conquistato anche le Royal Family d'Europa: quanto sono le mamme e le figlie che quest'estate si vestiranno in coordinato proprio come hanno fatto le principesse di Monaco?