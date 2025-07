Charlene di Monaco icona di eleganza col pizzo: cosa ha indossato alla festa per i 20 anni del regno

Look rosa tenue per Charlene di Monaco, alla festa per i 20 anni di regno del principe Alberto II. Ha scelto un colore pastello, un must dell’estate 2025.

Grande festa nel Principato di Monaco. Sabato 19 luglio, il principe Alberto II e la principessa Charlene, accompagnati dai gemellini, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella, hanno festeggiato un compleanno speciale. Tutta la famiglia è accorsa per celebrare in grande stile il ventesimo anniversario del regno del principe sovrano. C'era l'intera famiglia Grimaldi comprese le sorelle del principe, le principesse Carolina e Stéphanie, con Charlotte Casiraghi. Dopo il discorso del sindaco Georges Marsan ha preso la parola Alberto II, che si è rivolto direttamente al popolo monegasco nel suo discorso di ringraziamento. Poi è sceso in piazza per salutare tutte le persone accorse numerose in piazza per l'occasione. Il sovrano regna dalla morte del padre Ranieri III, avvenuta il 6 aprile 2005.

Il look pastello della principessa

Charlene di Monaco non sbaglia un colpo e nelle occasioni speciali così come nelle serate di gala, i suoi look riescono sempre a dominare la scena per eleganza e raffinatezza. È una donna che con pochi tocchi, riesce sempre a costruire outfit degni di nota, di gran classe. È una fan del monocromatico: raramente punta sulle stampe, ma quando c'è da essere glamour sa giocare sapientemente con paillettes e cristalli, sempre in modo discreto e poco appariscente.

Le tute sono un capo ricorrente nel suo guardaroba, ma è una donna che varia molto nei colori e negli stili, passando dalle nuances accese ai toni pastello. Proprio di recente aveva scelto un delicatissimo tailleur con cappellino coordinato lilla per il giorno della Festa Nazionale, incantando con la sua bellezza.

Charlene in Oscar De La Renta

Stavolta, per il compleanno del regno, ha puntato su un abito rosa cipria firmato Oscar de la Renta. È un abito senza manioche, con cinturino in vita e rifiniture in pizzo che impreziosiscono l'orlo midi asimmetrico, che vanno a costruire un motivo floreale.

Ha abbinato un paio di décolleté bianche con tacco basso. Bianco anche per l'abitino della piccola Gabriella, mentre completo elegante con giacca e cravatta per ilo fratellino Jacques. In principe ha indossato la cravatta rossa e bianca che richiama i colori del Principato, sulla cui bandiera ci sono infatti due bande orizzontali di uguali dimensioni, rossa quella superiore e bianca quella inferiore.

Vestito Oscar De La Renta

È l'estate dei colori pastello

Mentre negli anni precedenti abbiamo visto dominare d'estate colori fluo, forti e decisi, l'estate 2025 è invece quella in cui a regnare sono i colori tenui e le tonalità pastello. La palette di tendenza comprende il giallo burro, nuances polverose come il lilla e il salvia, si va dal glicine al color latte, con i nude che restano un must imprescindibile, che fondendosi coi toni della pelle sembrano diventare un tutt'uno col corpo.