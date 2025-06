video suggerito

Charlene di Monaco incanta in abito da sera: il look è una lezione di stile ed eleganza La Principessa ha partecipato alla cerimonia di chiusura della 64esima edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo con un look incantevole.

A cura di Giusy Dente

Charlene di Monaco

Il 17 giugno 2025, il Principe Alberto II e la Principessa Charlene di Monaco hanno partecipato alla cerimonia di chiusura della 64esima edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo. La coppia reale è ospite fissa all'evento, di cui lui è Presidente Onorario. La serata si è svolta anche quest'anno al Grimaldi Forum di Monte-Carlo. Look elegante e raffinato, per la principessa: dopo la jumpsuit candida dello scorso anno, è stata la volta di un abito da sera celeste.

Charlene di Monaco al Festival della Televisione

Fondato dal Principe Ranieri III nel 1961 in omaggio alla Principessa Grace, il Festival si svolge sotto la Presidenza d'Onore del Principe Alberto II di Monaco. Ogni edizione riunisce professionisti e star della televisione di tutto il mondo a Monaco. In programma: proiezioni, conferenze, incontri. Quest'anno l'attrice e produttrice americana Robin Wright ha ricevuto dal Principe il prestigioso Crystal Nymph Award. Tra gli altri riconoscimenti assegnati, quelli alla serie svedese Vanguard e al film On a Day in September. Il Festival assegna ogni anno anche dei premi speciali: il Premio della Croce Rossa Monegasca per il diritto umanitario e il Premio AMADE per la protezione dell'infanzia. A questi si aggiunge il Premio Speciale Principe Ranieri III per i documentari ambientali.

Il look della Principessa

La Principessa ha consegnato il Golden Nymph Award a Robin Wright. Per la serata di gala ha scelto un look elegante e raffinato, un abito da sera che rientra perfettamente nel suo stile inconfondibile. La Principessa, infatti, è sempre sobria e chic e il suo guardaroba delle grandi occasioni è fatto soprattutto di capi monocromatici: raramente punta sulle stampe, ma quando l'evento lo permette sa essere anche glamour, giocando con paillettes e cristalli.

Akris e Louis Vuitton sono le sue Maison del cuore, quelle di cui indossa più spesso le creazioni, anche personalizzate e su misura. Per l'evento del 17 giugno la scelta è caduta su un vestito celeste a colonna con scollo all'americana che lascia le spalle scoperte abbinato a un paio di sandali nude, con orecchini di diamanti firmati Maison Tabbah, una gioielleria rinomata con oltre 100 anni di storia. Si è confermata un'icona di stile dall'innata eleganza, che riesce a essere impeccabile in ogni occasione senza troppi sforzi.