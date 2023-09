Charlene di Monaco col look monocolore: il tocco di eleganza è la collana di perle Look monocromatico per Charlene di Monaco, che ha scelto il blu tono su tono per una cerimonia ufficiale a Palazzo: semplice, elegante e di classe come sempre.

A cura di Giusy Dente

Charlene di Monaco in Ralph Lauren

Con l'estate che volge al termine, anche i reali di Monaco stanno riprendendo in mano i loro impegni ufficiali, tornando a mostrarsi in pubblico. La coppia reale pochi giorni fa ha preso parte alla cerimonia d’inaugurazione di TV Monaco, la prima emittente statale del Principato. Poi il principe Alberto e sua moglie Charlene hanno accolto a Palazzo, per una cerimonia ufficiale seguita da un pranzo di festeggiamento, Jean d'Haussonville. Il cognato della principessa Filomena d’Orléans (contessa di Parigi) succede a Laurent Stefanini come ambasciatore di Francia presso il Principato di Monaco. La principessa Charlene non si è smentita, ribadendo il suo innato stile elegante e sofisticato, sempre all'insegna della semplicità senza eccessivi orpelli.

Il look monocromatico di Charlene di Monaco

Il nuovo diplomatico è stato accolto dal picchetto d'onore della Compagnie des Carabiniers du Prince. Poi Jean d'Haussonville si è spostato nella Sala degli Specchi del Palazzo del Principe: qui si è svolta la cerimonia formale in presenza del segretario di Stato, del direttore di gabinetto e dei consiglieri del governo. Infine, la giornata si è conclusa con un pranzo che ha riunito tutti gli ospiti. Presente anche la principessa Charlene di Monaco, che in queste occasioni ufficiali è sempre accanto al marito. La donna è amatissima per il suo portamento regale e il suo stile di classe. Stavolta ha puntato su un look firmato Ralph Lauren.

Maglia Ralph Lauren

Quanto costa il look della principessa

Solitamente la principessa opta per il monocolore e raramente include nei suoi look stampe vistose. Proprio il blu è uno dei suoi colori preferiti: lo ha indossato questa estate a una serata di gala, lo ha scelto durante la festa nazionale di Monaco, lo ha indossato alla Paris Fashion Week dello scorso anno in occasione di una sfilata del brand Akris.

Pantaloni Ralph Lauren

Per la cerimonia a Palazzo, Charlene ha indossato un maglioncino a maniche lunghe con scollo a barca che lascia le spalle scoperte. Costa 737 euro. lo ha abbinato a un paio di pantaloni tono su tono in chiffon con pieghe, un modello plissettato a gamba larga e vita alta. Costa 2350 euro. Scure anche le décolleté scelte per completare l'outfit chic, impreziosito da una vistosa collana di perle, perfetto tocco di eleganza per rendere il look di classe.