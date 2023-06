Charlene di Monaco alla serata di gala in abito da sera blu notte e gioielli di diamanti Al 62esimo Festival televisivo di Monte Carlo, Charlene di Monaco ha incantato i presenti con un abito blu notte, brillando con gioielli di diamanti.

Dopo aver accolto a Palazzo, assieme al marito Alberto di Monaco, i giocatori e i dirigenti dell'AS Monaco Basket (con un look color ghiaccio), Charlene di Monaco ha partecipato a una serata di gala molto diversa, presso il Grimaldi Forum. È stata la protagonista dell'assegnazione dei premi Golden Nymphs durante il 62esimo Festival televisivo di Monte Carlo. Ha incantato i presenti in blu notte, brillando con gioielli di diamanti.

Charlene di Monaco in abito da sera

La 45enne è nota per il suo stile glamour ed elegante, all'insegna della semplicità, senza fronzoli ed eccessi. Charlene di Monaco soprattutto di recente, quando ha intensificato i suoi eventi pubblici, ha sempre fatto scelte di stile sofisticate. Ha però fatto un cambiamento rispetto al passato, stravolgendo la sua immagine. La principessa ha aggiunto un tocco nuovo dal punto di vista dall'acconciatura.

Ha tinto i capelli biondi in una nuance più scura, un castano caldo che le dona un aspetto regale. Alla serata di chiusura e di premiazione della 62esima edizione del Festival della televisione di Monte Carlo, la principessa era da sola: assente il principe Alberto, che aveva invece presenziato nella giornata di apertura, per l'inaugurazione della festa. Assieme alla principessa c'erano Louis Ducruet (nipote del sovrano monegasco) con la moglie Marie.

È toccato a Charlene di Monaco l'onore di premiare i vincitori con la ninfa d'oro. Il premio speciale Amade è andato quest'anno a un toccante documentario dedicato ai bambini ucraini separati dalle loro famiglie e portati in Russia. Premiati anche gli attori Marie Reuther e Timi-Joy Marbot. Per l'occasione, la principessa ha scelto un abito da sera lungo con scollo a V, una creazione monocolore in satin color blu notte. Ha aggiunto una parure di gioielli composta da bracciale, collier e orecchini pendenti coordinati in diamanti. Si è confermata un'icona di stile, capace di brillare risultando sofisticata e glamour.