Charlene di Monaco cambia look: capelli castani e abito arcobaleno (che nasconde un messaggio) Il vestito colorato della principessa Charlène al Gran Premio di Monaco non è passato inosservato e in molti hanno letto un significato nella sua scelta.

A cura di Beatrice Manca

Durante il Gran Premio di Monaco della Formula 1 la principessa monegasca Charlène ha lasciato tutti a bocca aperta con un drastico cambio di look: ha detto addio al biondo platino e ha sfoggiato un nuovo colore di capelli, molto più scuro. La principessa ha accompagnato il marito, il principe Alberto, sul podio per la premiazione, dove ha sfoggiato un originale abito con tutti i colori dell'arcobaleno.

La principessa Charléne di Monaco ha di nuovo i capelli scuri

Gli indizi per un cambio look c'erano tutti: questa primavera l'avevamo vista in diverse occasioni con radici scure e ciuffi biondi più chiari, un colore di transizione dal colore biondo chiarissimo dello scorso inverno a quello attuale. Durante l'incoronazione di Carlo III a Londra, dove ha indossato un tailleur color guscio d'uovo, sotto il cappellino si intravedeva una chioma più scura, ma con le punte bionde: ora arriva il risultato finale, un colore castano caldo e intenso con riflessi ramati. Aria di novità a Monaco?

Charlene di Monaco in Akris con il principe Alberto

Il significato dell'abito arcobaleno di Charlène di Monaco

Ad attirare l'attenzione del pubblico è stato soprattutto l'abito. La principessa monegasca indossava un abito di Akris senza maniche blu notte, lungo fino ai piedi. Il vestito era illuminato da sottili righe colorate verticali che partivano dalla scollatura e arrivavano via via fino a terra, allargandosi sempre di più. I nastri colorati, uno vicino all'altro, simulano proprio un arcobaleno: in molti hanno visto nell'abito un omaggio silenzioso al Pride Month, che inizia proprio questa settimana.

Charlène di Monaco con i capelli scuri

La famiglia reale non si è esposta pubblicamente sul tema ma la coincidenza temporale è innegabile: l'arcobaleno è il simbolo della comunità LGBTQ+. Dando prova di grande stile, la principessa ha completato il look con un paio di tacchi blu elettrico di Dior e occhiali da sole Prada. Anche la moda ha una sua diplomazia.