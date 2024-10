Voci di separazione tra Harry e Meghan Markle: “Sempre più distanti, assenti da tempo in pubblico”

video suggerito

Sul Mirror sono apparse alcune indiscrezioni riportate dal Montecito Journal – giornale locale che prende il nome dall'omonima cittadina – riguardanti il principe Harry e Meghan Markle. La pagina del quotidiano riservata al gossip ha ospitato alcune speculazioni sul duca e la duchessa del Sussex: "È da tanto che la coppia non si mostra insieme in pubblico".

Gli esperti della famiglia reale britannica: "Harry e Meghan Markle stanno vivendo vite sempre più separate"

Il Montecito Journal è il giornale dell'omonima cittadina, famoso per raccogliere informazioni legate alla cronaca locale. Di recente, però, nella sezione gossip hanno fatto capolino alcune speculazioni riguardanti Harry e Meghan Markle, che risiedono proprio nella località californiana. L'articolo contenente le indiscrezioni è firmato da Richard Mineards, ex reporter esperto di Royal Family. Secondo il giornalista a destare sospetti sarebbero il viaggio del principe Harry all'evento di beneficenza del WellChild Awards a Londra e la visita di Meghan Markle alla Girls Inc. of Greater Santa Barbara. "È stata la sua seconda apparizione pubblica senza Harry dalla sua visita al Children's Hospital Los Angeles del 5 ottobre – scrive Mineards – Gli esperti della famiglia reale britannica continuano con le speculazioni secondo le quali la coppia ‘si stia separando' e conducendo ‘vite sempre più separate'".

Le voci sulla crisi tra Harry e Meghan Markle

La visita di Meghan Markle al gala del Los Angeles Children's Hospital ha scatenato i rumors sulla presunta rottura della coppia. A fare scalpore è stata l'assenza del marito, letta da molti come un segnale che le cose tra i due non vadano bene. Nel frattempo Harry ha preso parte in solitaria in diversi impegni negli Stati Uniti, da un evento a margine del vertice delle Nazioni Unite fino all'appuntamento con l'organizzazione benefica WellChild che sostiene da anni.