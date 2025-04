video suggerito

Re Carlo e Camilla a Roma fino al 10 aprile: le strade chiuse e gli orari L'arrivo di Re Carlo III e la consorte Camilla a Roma previsto nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile causerà fino al 10 aprile variazioni della mobilità romana tra cui l'istituzione di diversi divieti di sosta per le vie della Capitale.

A cura di Enza Savarese

L'arrivo in Italia per Re Carlo e per la consorte Camilla provocherà non pochi cambiamenti alla mobilità della città di Roma. La coppia di reali britannici sarà in viaggio in Italia da oggi lunedì 7 aprile fino a giovedì 10 aprile. Sul sito Mobilità della Capitale è stato condiviso il piano delle chiusura e delle deviazioni stradali previste sulla base delle indicazioni fornite dalla Questura. Il piano di mobilità avrà validità da lunedì 7 aprile a giovedì 10 aprile.

Strade chiuse e divieti: l'ordinanza del Comune di Roma

Le prime modifiche alla viabilità romana sono entrate in vigore già dalla notte tra il 6 e il 7 aprile 2025 e continueranno fino alle 10 aprile. Lo si rende noto con un avviso sul sito di Roma Mobilità. L'arrivo della coppia reale è previsto per il pomeriggio del 7 aprile presso l'aeroporto di Roma Ciampino. I primi divieti nella notte di ieri 6 aprile sono stati istituiti in via Sardegna e in via Campania.

I divieti di sosta dal 7 al 10 aprile 2025

La vera e propria variazione alla mobilità romana avrà inizio a partire da oggi, lunedì 7 aprile. Nell'area tra Santa Croce in Gerusalemme e via Emanuele Filiberto sono previsti divieti di sosta nelle seguenti vie:

Via Ludovico di Savoia (tra via Emanuele Filiberto e via Federico Sclopis);

Via Conte Rosso (tra via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano);

Via Umberto Biancamano (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto)

A partire dall'8 aprile invece le zone interessate dai blocchi saranno quelle tra il Quirinale, piazza Venezia ed il Colosseo. Nello specifico sulle seguenti vie della zona del Quirinale verrà delimitata un'area di sicurezza:

Via XXIV Maggio, piazza e via del Quirinale,

Via delle Quattro Fontane,

Via Rasella, via in Arcione,

Vicolo Scanderberg,

Via della Dataria,

Piazza del Quirinale,

Via XXIV Maggio.

Il 9 aprile invece in vista della visita a Palazzo Madama verranno istituiti già a partire da 30 minuti dopo la mezzanotte dei divieti di sosta e cui seguiranno eventuali rimozioni forzate dei veicoli presenti nelle seguenti vie:

Piazza Sant’Andrea della Valle,

Corso Rinascimento,

Piazza Cinque Lune,

Via Giovanna d’Arco, tutta ad esclusione degli autorizzati,

Largo Toniolo.

L'ultima visita istituzionale è prevista sempre per mercoledì 9 aprile in una scuola dell'Appio Latino. Si prevederà quindi già nella notte precedente divieti di sosta e possibili chiusure nelle seguenti zone:

Via Vetulonia,

Via Populonia,

Via Lusitania.