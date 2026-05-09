Perché Kate Middleton andrà Reggio Emilia: le tappe in Italia per studiare il celebre approccio pedagogico

Kate Middleton arriva in Italia il 13 e 14 maggio 2026 e sceglie Reggio Emilia come città per il suo primo viaggio all’estero: vuole infatti studiare il Reggio Emilia Approach creato dal pedagogista Loris Malaguzzi, che ruota attorno alla creatività e l’indipendenza dei bambini fino ai 6 anni.

Kate Middleton a Buckingham Palace l’8 maggio 2026

Kate Middleton torna a viaggiare dopo una lunga pausa causata dalla sua malattia. Da quando il cancro è entrato in remissione, la principessa del Galles è tornata gradualmente a partecipare alla vita pubblica, evitando però su consiglio dei medici di allontanarsi dal Regno Unito, almeno finora. Per il suo primo viaggio all'estero Kate Middleton ha scelto proprio l'Italia, dove ha anche studiato al British Institute di Firenze, prima di conoscere il principe William. La sua visita, che avrà luogo tra il 13 e il 14 maggio 2026, si concentrerà in una città che, seppur bellissima, è abbastanza insolita come meta per un membro della famiglia reale britannica: Reggio Emilia. La scelta di Kate Middleton è da ricondursi al Reggio Emilia Approach, un metodo educativo che concepisce il bambino come portatore di forti potenzialità e capacità per esprimersi. Il viaggio seguirà quindi le tappe fondamentali che hanno dato origine al celebre sistema educativo reggiano.

Kate Middleton a Reggio Emilia per il celebre metodo educativo dei bambini

Il viaggio di Kate Middleton è di grande importanza a livello umano e culturale. La principessa del Galles, infatti, da anni si concentra e lavora su temi legati all'infanzia, in particolare ai primi anni di vita, tramite la Royal Foundation. È proprio seguendo questa scia di studi che si è quindi interessata al Reggio Emilia Approach ideato dal pedagogista Loris Malaguzzi nel secondo dopoguerra. Si tratta di una filosofia educativa per l'infanzia, da 0 a 6 anni, riconosciuta a livello mondiale, che si basa sull'immagine di bambino competente, protagonista del proprio apprendimento e possessore di cento linguaggi espressivi. Si tratta di un approccio che mette al centro la creatività, l'indipendenza e l'ambiente circostante del bambino, in quanto aspetti fondamentali per la crescita. Grazie a questa visita Kate Middleton potrà approfondire modelli educativi internazionali e sviluppare nuove idee per l'infanzia.

Kate Middleton al Walworth di IntoUniversity

Le tappe del viaggio a Reggio Emilia: dal Municipio alle scuole d'infanzia

Il viaggio della principessa del Galles si articolerà quindi attorno ai luoghi simbolo che si basano sul Reggio Emilia Approach. In questo senso, la prima tappa sarà quindi la Sala Tricolore del Municipio della città, dove incontrerà in una riunione privata le autorità istituzionali della città. La visita proseguirà poi verso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, luogo di ricerca, formazione e incontro dedicato all'educazione di qualità, fulcro del rinomato approccio educativo.

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Sala del Tricolore, Municipio Reggio Emilia

La terza tappa del viaggio unisce educazione e sostenibilità: il Centro Remida è un progetto culturale e un centro di ricerca e riciclaggio creativo nato a Reggio Emilia. Qui si recuperano tantissimi materiali scartati per essere poi riciclati e donati alle scuole, dove vengono usato per laboratori, workshop e atelier che stimolano la creatività, la manipolazione e l'apprendimento. Infine, Kate Middleton visiterà anche due scuole per l'infanzia per vedere sul campo e conoscere da vicino i metodi.

L'hotel di lusso dove potrebbe soggiornare Kate Middleton

Secondo alcune indiscrezioni, Kate Middleton il 13 e 14 maggio 2026 dovrebbe soggiornare al Relais Roncolo 1888, all’interno della tenuta Venturini Baldini, un hotel di lusso situato vicino all'appenino emiliano. Immerso nella natura, tra uliveti e vigneti, e circondato dalle colline emiliane, la lussuosa boutique hotel ha sei camere, tra senior suite, superior room, family suite e junior suite e i prezzi variano a seconda della stanza scelta, ma una notte per due persone in una superior room parte da circa 650 euro.