La trasformazione di Kate Middleton in stile preppy e quella camicia azzurra che non passa mai di moda

Kate Middleton

Kate Middleton dopo l'incontro col nuovo arcivescovo di Canterbury presso Lambeth Palace (con look color cioccolato), si è occupata di una ricorrenza che le sta molto a cuore. Non poteva mancare alla Castle Hill Academy di New Addington per celebrare la Settimana della salute mentale dei bambini. Il tema di quest'anno è: "Questo è il mio posto", per aiutare i bambini a sentirsi a casa, protetti e al sicuro. La principessa ha confermato la sua preferenza cromatica stagionale: il marrone. Ma aggiungendo una novità: ha sostituito le sue abituali décolleté col tacco con un paio di mocassini bassi!

Il look di Kate Middleton

Kate Middleton ha scelto un look preppy per l'appuntamento coi bambini della Castle Hill Academy nel sud di Londra, che la attendevano impazienti. La principessa ha trascorso molto tempo con loro e col personale, il suo modo per celebrare una ricorrenza che le sta molto a cuore e sottolineare l'importanza di sostenere il benessere dei giovani nelle scuole. Da tempo è in prima fila nel ribadire quanto sia importante prendersi cura dei bambini, dei più fragili: quello per l'infanzia è un impegno di lunga che porta avanti con amore e dedizione, convinta che loro siano il futuro e che quindi vadano protetti, incoraggiati e aiutati.

Il look di Kate Middleton

Per l'occasione, la principessa si è mostrata in linea con la tendenza del momento che vede il marrone come una delle nuance più trendy dell'inverno. Ha scelto un blazer, un capo must del suo guardaroba formale, quello per le occasioni pubbliche e "di lavoro". È una giacca in realtà già vista: Kate Middleton è solita riciclare i look a distanza di tempo, proponendo abbinamenti differenti. Stavolta ha ripescato la sua giacca Founder di Petar Petrov in misto lana, già indossata lo scorso febbraio. È un modello monopetto con spalle accentuate, tasche anteriori a filetto e chiusura frontale con un solo bottone.

L’arrivo di Kate Middleton alla Castle Hill Academy

L'ha abbinata a un paio di pantaloni di un marrone leggermente più scuro. Sono il modello Arabica del brand inglese Joseph, con silhouette slim e vita media, nella variante Cacao. Il pezzo forte del look è la camicia azzurra: è un indumento che non passa mai di moda, un vero passepartout per i look. Questa è di Middleton Maven. Per completare l'outfit in stile preppy non potevano mancare i mocassini. Non è una calzatura che lei ama molto: sicuramente predilige le décolleté col tacco. Stavolta, invece, ha scelto scarpe basse e comode perfettamente coordinate con il look, dandogli una chiave fashion e al tempo stesso "istituzionale". Sono le Nya Penny Loafer di Boden e costano 190 dollari. Per i gioielli, la principessa ha scelto gli orecchini pendenti con topazio blu di Kiki McDonough e la collana portafortuna di Auree Jewellery. Questa trasformazione in stile preppy è decisamente riuscita.