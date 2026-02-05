Kate Middleton sempre elegante e alla moda: il marrone cioccolato è il colore del momento

Kate Middleton non è solo una donna elegante e raffinata, dallo stile copiatissimo: sta sempre anche al passo con le tendenze. La principessa da poco ha cambiato stylist. Dopo 15 anni Natasha Archer ha lasciato l'incarico e ancora non si conosce ufficialmente il nome di colei che ha preso il suo posto, come assistente personale di Kate Middleton, quindi non si sa con precisione chi si sta occupando della sua immagine. Ultimamente i suoi look sono apparsi particolarmente rigorosi, ma sempre curatissimi.

Oggi assieme al marito, il principe William, ha fatto visita al 106° arcivescovo di Canterbury, la reverendissima Sarah Mullally, che li ha ricevuti nello studio di Lambeth Palace, a Londra. È la prima donna a guidare la Chiesa anglicana, dopo le dimissioni di Justin Welby coinvolto in uno scandalo di abusi. È una ex infermiera, madre di due figli. La coppia l'hanno incontrata per la prima volta, da quando ha assunto l'incarico, prestato giuramento di fedeltà al sovrano. William parteciperà poi anche alla cerimonia di insediamento ufficiale che si svolgerà nella Cattedrale di Canterbury il 25 marzo.

Per l'0ccasione Kate Middleton ha sfoggiato un elegante look monocromatico, una tipologia che ama particolarmente e che è molto ricorrente nelle sue scelte stilistiche. Ha puntato su un abito con cintura in vita e gonna plissettata di Edeline Leemarrone abbinato a un cappotto strutturato in una nuance leggermente più scura, con décolleté dal tacco a spillo. Per completare l'outfit ha aggiunto una collana con ciondolo a forma di cuore in oro e gli orecchini a cerchio triplo di Cartier.

Non è la prima volta che Kate Midleton indossa il marrone in questa stagione. Lo avevamo già notato nel look del 27 gennaio, quando la reale aveva visitato il club di rugby Wakefield Trinity Rugby League costruendo il suo outfit proprio attorno a quella nuance. Il marrone cioccolato è uno dei colori di tendenza del momento, un must have dell'inverno in corso. Lo hanno portato in passerella, inserendolo nelle loro collezioni: Ralph Lauren, Hermes, Missoni. È una tonalità molto scura di marrone, leggermente più calda del testa di moro, perfetta per look tenebrosi accostata al nero o al blu oppure da abbinare ai colori pastello per un accostamento più morbido e soft, che trasmetta più tranquillità e calma.