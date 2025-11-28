Kate Middleton cambia stile: niente più tailleur tinta unita, ora indossa la stampa preferita di Lady D.

Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto nel giorno del Ringraziamento per un evento a lei caro: fare visita ad Anna Freud Centre, un ente benefico con sede a Londra (di cui è patrona dal 2016) che si occupa della salute mentale dei bambini. Per l'occasione ha deciso di cambiare radicalmente stile: dopo la serie di tailleur rigorosi e monocromatici che aveva indossato negli ultimi tempi, adesso ha lasciato spazio al glamour con un abito riciclato e particolarmente caro alla compianta Lady Diana.

La nuova rivoluzione di stile di Kate Middleton

Da quando Kate Middleton ha ripreso a lavorare dopo la malattia ha puntato tutto su un'immagine rigorosa e sobria. Per farlo ha indossato tailleur mannish in pieno stile business woman, dando prova del fatto che vuole che i media si concentrino sul suo lavoro e non sulla sua estetica. Ora, però, sembra aver dato una svolta al suo stile. Per la visita al centro Anna Freud è tornata ai suoi tanto amati midi dress. Ha infatti sfoggiato un abito a tubino di Emilia Wickstead, un modello personalizzato con maniche lunghe, gonna a matita, colletto Peter Pan e cintura che segna il punto vita, la sua particolarità? Non solo il vestito è riciclato, è anche decorato all-over con un'adorabile stampa pied de poule blu e bianca, la preferita di Lady Diana.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Kate Middleton con i capelli sempre più lunghi

Per completare l'outfit Kate Middleton non ha rinunciato a degli ulteriori dettagli glamour. Ha abbinato l'abito a un paio di pumps col tacco a spillo di BOSS, un modello in pelle grigia a effetto coccodrillo, e ha spezzato la "continuità di colori" con una borsetta di camoscio marrone di DeMellier. Non è mancato il tocco prezioso: un paio di orecchini d'oro e smeraldi della collezione reale. La principessa ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra e le sfumature sui toni dell'oro. Così facendo, ancora una volta ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile internazionale e contemporanea.

