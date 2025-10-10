La trasformazione di Kate Middleton: perché la principessa veste in modo diverso dal solito

Kate Middleton ha messo momentaneamente da parte colori pastello, cappottini e abiti bon ton. È in atto una rivoluzione di stile che non è passata inosservata.

Kate Middleton non è entrata solo in una nuova fase di vita, ma anche di stile. La principessa ha vissuto un momento difficile, che l'ha costretta a stare lontana dagli impegni istituzionali e dai doveri reali per mesi: si è sottoposta alle cure per il cancro. La malattia è stata una prova importante per lei e il resto della famiglia e fortunatamente, è guarita: solo in quel momento ha ripreso in mano l'agenda da principessa, fitta di appuntamenti. Ultimamente si è vista spesso in pubblico, sia col principe William che da sola ed è balzato agli occhi il suo nuovo modo di vestire, il suo nuovo stile. La sua innata eleganza è la stessa di sempre, ma c'è qualcosa di diverso.

Il nuovo stile della principessa

Da donna elegante e raffinata, con buon gusto, attentissima all'etichetta e al dress code, Kate Middleton ha sempre avuto gli occhi di tutti puntati addosso, circa le scelte di stile. I suoi outfit hanno sempre riscosso un enorme successo: è tra le royal più apprezzate, in quanto ad outfit. Eppure ultimamente si è visto qualcosa di nuovo, di differente rispetto al solito. La principessa nelle ultime uscite pubbliche è apparsa più all'avanguardia e moderna, ha inserito le fantasie, ha messo da parte i suoi abitini bon ton in colori pastello che l'avevano resa iconica. Al loro posto sono comparsi tailleur, camicette, giacche, prevalentemente in nuance neutre, soprattutto grigio e marrone.

Perché la principessa veste in modo diverso

Il motivo potrebbe risiedere nelle dimissioni di Natasha Archer, assistente di lunga data di Kate Middleton. Archer era stata promossa ad assistente esecutiva senior privata di William e Kate nel 2022, ma qualche mese fa ha lasciato il Palazzo reale per portare avanti un nuovo progetto: fondare una propria società di consulenza styling privata. Non ci sono note stampa ufficiali sulla sua "sostituta", non è stato diffuso il nome della stylist che ha preso il suo posto.

Nell'ambiente, però, circola il nome di Ginnie Chadwyck-Healey. Non è un nome nuovo per i royals: è colei che ha affiancato Kate Middleton durante il congedo di maternità di Natasha Archer, nel 2019. Già in quel periodo si era visto il cambiamento: uno stile più moderno e fresco. Altro possibile nome è quello di Jamie Earlam, già assistente per i principi. La principessa del Galles non ama che ci sia troppa attenzione sui suoi vestiti.

Non a caso a inizio anno Kensington Palace aveva fatto che sapere che non sarebbero più stati resi pubblici i dettagli dei suoi look: un modo per non spostare l'attenzione sul guardaroba e mantenerlo sul lavoro. Eppure è inevitabile che ogni sua uscita scateni questa curiosità, soprattutto quando si nota un coì marcato cambiamento, riflesso forse di un nuovo modo di vedere la vita e di intendere anche il suo ruolo pubblico, la sua figura istituzionale.