La “tailleur era” di Kate Middleton: il nuovo look nasconde degli omaggi a William e ai figli

Kate Middleton è tornata ufficialmente al lavoro dopo la lunga estate trascorsa in Grecia lontana dai riflettori. Sebbene in precedenza i tabloid inglesi avessero fatto riferimento al suo desiderio di ridurre all'osso gli impegni istituzionali, nelle ultime settimane ha presenziato spesso agli eventi pubblici, distinguendosi sempre per eleganza e stile col suo armadio principesco e glamour. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio (al di là degli inediti capelli biondiinediti capelli biondi)? La principessa sembra aver detto addio agli abiti bon-ton leggeri e svolazzanti, con l'autunno alle porte ha dato il via alla sua "tailleur era", nascondendo nel look anche dei piccoli omaggi al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis.

Il tailleur Principe di Galles di Kate Middleton

Il capo must dell'autunno 2025 secondo Kate Middleton? Il tailleur mannish: dopo averne sfoggiato un modello total black (con tanto di borsetta griffata coordinata) qualche giorno fa, ora ne ha proposto una versione ancora più principesca che si rivelerà perfetta per il back to work. Per la visita a due storici lanifici britannici, la Sudbury Silk Mills e la Marina Mill, entrambi nel Kent, ha ricoperto in modo impeccabile il ruolo di working royal con un completo firmato Bella Freud, un modello in tessuto Principe di Galles sui toni del grigio con giacca monopetto avvitata e pantaloni a sigaretta. Per quale motivo nasconde un omaggio a William? L'iconica stampa nata nell'800 grazie a Edoardo VII è ispirata al titolo che oggi appartiene proprio al principe William.

Kate Middleton in Bella Freud

Kate Middleton con la collana dedicata ai figli

Per completare il tutto Kate Middleton ha scelto un maglioncino total black a girocollo e delle pumps nere col tacco a spillo di Stuart Weitzman. A fare la differenza è stata la collana d'oro di Danielle Draper, la cui particolarità sono i ciondoli a forma di lettera che riproducono la G, la C e la L, ovvero le iniziali dei nomi dei figli George, Charlotte e Louis. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: la principessa sembra aver messo in atto una piccola rivoluzione di stile basata sulla sobrietà e sulla formalità. Ai prossimi eventi pubblici continuerà a puntare tutto sul tailleur in pieno stile business woman?

