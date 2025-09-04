Kate Middleton cambia drasticamente look: autunno all’insegna dei capelli biondi

Kate Middleton

Autunno: tempo di cambiamenti e di nuovi look. Anche Kate Middleton, per lasciarsi alle spalle l'estate definitivamente, ha ben pensato di dare un tocco nuovo alla propria immagine. Nella prima uscita pubblica ha stupito tutti con un nuovo colore di capelli.

Kate Middleton torna agli impegni reale

Ad agosto, la principessa del Galles aveva fatto una fugace apparizione a Balmoral: era stata avvistata, in automobile, mentre si recava alla tradizionale funzione domenicale presso la chiesa di Crathie Kirk. Già in quell'occasione i più attenti avevano notato un dettaglio, che oggi però si è reso palese ed evidente. Si tratta del cambio hair look della principessa. Kate Middleton, infatti, è tornata ai suoi impegni dopo la pausa estiva: si è goduta la famiglia, riducendo al minimo la sua agenda solitamente molto fitta, forse per bilanciare meglio lavoro e privata. Ne ha quindi approfittato per partire con marito e figli: hanno scelto la Grecia, navigando tra le isole a bordo di uno yacht.

Kate Middleton

Proprio col principe William, Kate Middleton oggi ha fatto visita ai nuovi giardini del Museo di storia naturale di Londra, di cui è patrona. È il primo impegno reale da luglio. La coppia incontrerà gli studenti, per parlare con loro dell'importanza di stringere un contatto vero, profondo, rispettoso e autentico con la natura. È un tema che alla 43enne sta molto a cuore: lei stessa ha ammesso di aver trovato, nella natura, conforto e pace durante il difficile periodo della malattia. La natura è stata per lei terapia per l'anima, per sentirsi in pace e in equilibrio, per coltivare la speranza nella guarigione.

Kate Middleton

Il nuovo Hair look di Kate Middleton

Kate Middleton ha stupito tutti con una nuova nuance: una chioma bionda, che ha preso il posto dei capelli solitamente più scuri della principessa. Siamo abituati, infatti, a vederla coi capelli castani, anche se in passato ha già giocato con le sfumature, modificando leggermente la tonalità e passando da quella più "cioccolatosa" a quella più vicina al miele. Stavolta ha puntato su dei riflessi dorati che addolciscono i suoi lineamenti e le conferiscono un aspetto particolarmente luminoso. Non ha modificato la lunghezza, optando per delle onde morbide con riga centrale.