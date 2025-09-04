stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Kate Middleton cambia drasticamente look: autunno all’insegna dei capelli biondi

Nuovo hair look per Kate Middleton, che è tornata agli impegni ufficiali dopo l’estate: una chioma con riflessi dorati ha preso il posto dei capelli castani.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Kate Middleton
Kate Middleton

Autunno: tempo di cambiamenti e di nuovi look. Anche Kate Middleton, per lasciarsi alle spalle l'estate definitivamente, ha ben pensato di dare un tocco nuovo alla propria immagine. Nella prima uscita pubblica ha stupito tutti con un nuovo colore di capelli.

Kate Middleton torna agli impegni reale

Ad agosto, la principessa del Galles aveva fatto una fugace apparizione a Balmoral: era stata avvistata, in automobile, mentre si recava alla tradizionale funzione domenicale presso la chiesa di Crathie Kirk. Già in quell'occasione i più attenti avevano notato un dettaglio, che oggi però si è reso palese ed evidente. Si tratta del cambio hair look della principessa. Kate Middleton, infatti, è tornata ai suoi impegni dopo la pausa estiva: si è goduta la famiglia, riducendo al minimo la sua agenda solitamente molto fitta, forse per bilanciare meglio lavoro e privata. Ne ha quindi approfittato per partire con marito e figli: hanno scelto la Grecia, navigando tra le isole a bordo di uno yacht.

Kate Middleton
Kate Middleton

Proprio col principe William, Kate Middleton oggi ha fatto visita ai nuovi giardini del Museo di storia naturale di Londra, di cui è patrona. È il primo impegno reale da luglio. La coppia incontrerà gli studenti, per parlare con loro dell'importanza di stringere un contatto vero, profondo, rispettoso e autentico con la natura. È un tema che alla 43enne sta molto a cuore: lei stessa ha ammesso di aver trovato, nella natura, conforto e pace durante il difficile periodo della malattia. La natura è stata per lei terapia per l'anima, per sentirsi in pace e in equilibrio, per coltivare la speranza nella guarigione.

Kate Middleton
Kate Middleton

Il nuovo Hair look di Kate Middleton

Kate Middleton ha stupito tutti con una nuova nuance: una chioma bionda, che ha preso il posto dei capelli solitamente più scuri della principessa. Siamo abituati, infatti, a vederla coi capelli castani, anche se in passato ha già giocato con le sfumature, modificando leggermente la tonalità e passando da quella più "cioccolatosa" a quella più vicina al miele. Stavolta ha puntato su dei riflessi dorati che addolciscono i suoi lineamenti e le conferiscono un aspetto particolarmente luminoso. Non ha modificato la lunghezza, optando per delle onde morbide con riga centrale.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Venezia 2025
Emanuela Fanelli stupisce coi capelli corti
Jason Momoa in rosa, smalto compreso: non è un colore a definire un uomo
Jason Momoa in rosa, smalto compreso: non è un colore a definire un uomo
Alba Parietti, paillettes e spacco: quanto costa e chi ha firmato il look
Alba Parietti, paillettes e spacco: quanto costa e chi ha firmato il look
Elettra Lamborghini coperta di cristalli e diamanti: sfila col look scintillante
Elettra Lamborghini coperta di cristalli e diamanti: sfila col look scintillante
Chi ha firmato l'abito vedo non vedo di Elisabetta Gregoraci
Chi ha firmato l'abito vedo non vedo di Elisabetta Gregoraci
Emily Blunt brilla con l'abito di cristalli
Emily Blunt brilla con l'abito di cristalli
Elisabetta Gregoraci arriva con la sciarpetta a effetto strascico
Due look identici a Venezia. Amanda Seyfried ringrazia Julia Roberts per avergli prestato i vestiti
Ambra Angiolini e Jolanda Renga: madre e figlia per la prima volta insieme sul red carpet
Rocío Muñoz Morales tra piume e cristalli dà una lezione di eleganza
Georgina Rodriguez con l'anello di fidanzamento da 5 milioni
Amal Clooney sfida la scaramanzia: sfila in viola col mini abito vintage
Miriam Leone arriva con i gioielli da oltre 60mila euro
Heidi e Leni Klum vestono coordinate con i look lingerie
Chi è l'uomo "misterioso" stampato sul cardigan di Julia Roberts
I look della cerimonia d’apertura
Festival di Venezia 2025: tutti i look delle star
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views