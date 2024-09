video suggerito

Dove è stato girato il video in cui Kate Middleton annuncia la fine della chemio Con un toccante video la principessa ha comunicata la fine della terapia: ecco dove è stato girato e che significato ha la natura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton ha ufficialmente annunciato di aver terminato le chemioterapie. La notizia è stata diffusa sui social attraverso un toccante e intimo video di tre minuti girato un mese fa dal videomaker Will War, che vede protagonista la principessa e la sua famiglia: c'è il marito, il principe William, ma si vedono anche i loro tre figli Charlotte, George e Louis. Per tutti è stato un anno duro. Alla principessa è stato diagnosticato il cancro a marzo e lo ha comunicato lei stessa, parlando a cuore aperto in un video. Da allora si è presa una lunga pausa dai doveri reali e si è vista pochissimo in pubblico: si è dedicata esclusivamente alle cure. Cure che ha finalmente terminato. Per tutta la durata del video si sente la voce della principessa che racconta la sua esperienza e alla fine si rivolge agli altri pazienti oncologici e le loro famiglie, dicendo: "A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli".

Dove è stato girato il video

Amner Hall è il luogo preferito di William e Kate. In questi mesi difficili è diventato un rifugio sicuro per la principessa del Galles, dove trascorrere le giornate circondata dall'amore di tutta la famiglia. Questa residenza fu donata alla coppia come dono di nozze dalla regina Elisabetta nel 2014 ed è immersa in ettari di foreste e campi aperti nel Norfolk.

Questa proprietà dei principi del Galles ha fatto da sfondo al video con cui Kate Middleton ha ufficialmente annunciato di aver terminato il ciclo di chemioterapie cominciato mesi fa, ma non il suo percorso di cura. Kensington Palace non ha confermato ancora quando ritornerà ai suoi doveri reali, probabilmente il calendario del 2025 verrà stilato comunque sotto consiglio dei medici, con cautela, prevedendo un ritorno in pubblico graduale.

Il ruolo della natura

Il video è interamente girato all'aperto, nel verde delle campagna in un paesaggio dai colori autunnali: la natura è lo sfondo con cui la principessa ha voluto comunicare conforto e speranza. È un ambiente che ha sempre percepito come familiare: ama stare immersa nella natura e ha trasmesso questo amore anche ai figli, invogliandoli a una vita sana a contatto con il mondo esterno. Ha anche raccontato di essersi presa cura della sua salute fisica e mentale proprio grazie "al potere della natura", sin dalla diagnosi.