video suggerito

Kate e William sulla neve coi figli: le rare foto della famiglia reale in tute da sci Principe e principessa sono partiti per una vacanza in montagna assieme ai tre figli George, Louis, Charlotte. Eccoli intenti a sciare sulla neve. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate e William (2016)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre Carlo e Camilla erano impegnati col royal tour che li ha portati in Italia, tra Roma e Ravenna, Kate e William sono invece partiti per le vacanze sulla neve, assieme ai loro tre figli. Principe e principessa del Galles si sono diretti coi piccoli George, Charlotte e Louis alla volta delle Alpi francesi, una fuga di famiglia in montagna in vista delle festività pasquali.

La vacanza della royal family sulla neve

Siamo abituati a vedere Kate Middleton impeccabilmente vestita nelle occasioni pubbliche: alle serate di gale, quando è alle prese con impegni istituzionali, agli eventi. Il suo stile è quello di una vera regina: raffinata, chic, elegante, sempre perfetta in tailleur così come in abito da sera e con i suoi tanto amati vestitini bon-ton. Il must have del suo guardaroba sono i dress coat colorati, ma stavolta per ripararsi dal freddo è servito ben altro. La principessa del Galles si è munita di bomber da sci, per difendersi dalle gelide temperature sulla neve. Le foto che arrivano dalle Alpi restituiscono un ritratto inedito della donna. È nota la passione della principessa per le attività all'aria aperta, è una sportiva, appassionata soprattutto di tennis, che segue e pratica da quando è piccola, e di rugby.

Kate e William con George e Charlotte (2016)

Stavolta, invece, si è armata di sci per questa pausa dagli impegni istituzionali e dai doveri reali, che ha ripreso in mano da poco. È stata per mesi lontana dalla scena pubblica, per dedicarsi unicamente alle cure contro il tumore. Ora è tornata più presente nel fitto calendario di appuntamenti che i royals sono tenuti a rispettare, ma in vista della Pasqua la famiglia al completo ha deciso di fermarsi. I cinque si stanno godendo la loro vacanza. Le poche foto sono state pubblicate da Page Six: si vedono Kate, William, Charlotte, Louis e George intenti a sciare, muniti di guanti, occhialoni e caschi. Tuta bianca e blu per la principessa, rossa e blu per il principe. Si sono goduti le piste innevate, hanno preso la seggiovia e poi hanno fatto una sosta al rifugio, per scaldarsi e stare un po' insieme. "È stato bello vedere Kate rilassarsi e divertirsi. Sembravano una normale famiglia inglese e molte persone non li riconoscevano – ha detto un membro dello staff del posto a Page Six – Non era la prima volta che li vedevamo. Vengono qui da anni. Penso che amino la zona. Vediamo spesso anche la sorella di Kate, Pippa".