video suggerito

Carlo e Camilla a Ravenna: la regina rende omaggio alla moda italiana con la borsa da 4mila euro Ieri pomeriggio re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato Ravenna, chiudendo così il breve tour dell’Italia. In quanti hanno notato l’omaggio alla moda del nostro paese nascosto nel suo look? Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il re Carlo III e la moglie Camilla hanno portato a termine il breve tour dell'Italia che li ha visti protagonisti negli ultimi giorni. Hanno fatto visita ai monumenti iconici della Capitale, hanno incontrato le principali autorità politiche del nostro paese, sono stati in Parlamento hanno preso parte all'atteso banchetto di Stato andato in scena al Quirinale. Ieri il tour si è chiuso con una esclusiva visita a Ravenna. Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Palazzo Guiccioli: questi sono solo alcuni dei luoghi storici della città che i due hanno voluto ammirare. La monarca, in particolare, non ha rinunciato allo stile glamour, anzi, ha approfittato della "gita" per sfoggiare alcuni dei suoi accessori griffati preferiti: ecco tutti i dettagli del look.

Il look color panna di Camilla a Ravenna

Cosa ha indossato la regina Camilla per visitare Ravenna durante il tour reale in Italia? Sarà perché il giorno prima aveva festeggiato l'anniversario di matrimonio con Carlo III o perché semplicemente intendeva godersi la primavera con qualcosa di fresco e sbarazzino, ma la cosa certa è che ha puntato tutto sul color panna, proprio come una sposina. Ha indossato un abito firmato Anna Valentine, una delle sue stiliste preferite, per la precisione un modello riciclato con maniche a tre quarti, taglio a V sulla scollatura e gonna scampanata alla caviglia arricchita da una fascia di raso bianca. Non sono mancati i suoi gioielli preferiti, tutti firmati Van Cleef & Arpels, dal braccialetto con i quadrifogli al pendente con le iniziali dei figli.

Carlo e Camilla a Ravenna

Chi ha firmato la borsa intrecciata di Camilla

A fare la differenza nel look di Camilla a Ravenna sono stati gli accessori. Da sempre appassionata di griffe, anche in questa occasione non ha potuto fare a meno di aggiungere un tocco lussuoso alla sua scelta di stile.

Camilla in Anna Valentine

Ha innanzitutto indossato le iconiche pumps di Chanel in pelle beige con la punta nera, poi ha reso omaggio alla moda italiana con una borsa di Bottega Veneta, Maison simbolo dell'eccellenza fashion del nostro paese, famosa per i suoi prodotti in pelle. Per essere precisi, ha sfoggiato la Andiamo bag piccola, un modello color ecru in morbida pelle con motivo Intrecciato e dettaglio "nodo" sulla fibbia di chiusura, qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 3.800 euro.

Andiamo bag di bottega Veneta