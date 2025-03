La regina Camilla ha dei nuovi orecchini portafortuna da oltre 10mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'agenda di impegni istituzionali della regina Camilla è sempre ricca di appuntamenti e, fatta eccezione per quando viene bloccata da problemi di salute, ama presenziare agli eventi, così da poter salutare i sudditi e da poter sostenere in prima persona delle importanti cause benefiche. È proprio quanto successo negli ultimi giorni quando ha fatto visita a Police Service, un'associazione che aiuta le vittime di abusi domestici e reati sessuali. La sovrana è volata ad Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: in quanti hanno notato i suoi nuovi orecchini?

Perché Camilla si è vestita di verde

La regina Camilla e suo marito Carlo III hanno fatto un mini tour reale in Irlanda per celebrare San Patrizio ma è stata soprattutto la sovrana ad attirare tutti i riflettori su di sé. Così come fatto da Kate Middleton in occasione della ricorrenza, anche lei ha rispettato la tradizione del verde, il colore simbolo della festa tipicamente irlandese. Ha indossato un abito scamiciata total green con gonna scampanata e bustier senza maniche, completando il tutto con una camicia bianca con colletto a gorgiera e un paio di stivali col tacco basso in camoscio nero. A fare la differenza sono stati i gioielli: la monarca ha sfoggiato dei nuovi orecchini portafortuna che sembrano essere destinati a diventare i suoi preferiti.

Camilla con gli orecchini di Van Cleef & Arpels

Chi ha firmato gli orecchini a quadrifoglio di Camilla

Non è una novità che Camilla ami i preziosi gioielli di Van Cleef & Arpels, basti pensare al fatto che uno dei suoi bracciali preferiti è proprio quello con i quadrifogli del brand. Solo di recente, però, ha aggiunto un nuovo monile della stessa serie alla sua collezione.

I Magic Alhambra di Van Cleef & Arpels

Durante la visita all'associazione irlandese ha sfoggiato un paio di pendenti portafortuna, ovvero a forma di quadrifoglio. Si tratta del modello Magic Alhambra a 3 motivi, sono in oro giallo decorati con tre foglioline di diverse dimensioni, tutte realizzate in malachite, una preziosa pietra verde, il colore della speranza. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del marchio gli orecchini vengono venduti a 11.300 euro.