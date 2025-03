La regina Camilla al Commonwealth Day anticipa la primavera col completo rosa pastello

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Nel secondo martedì di marzo in Gran Bretagna viene celebrato il Commonwealth Day e anche quest'anno, come richiesto dalla tradizione, è stata organizzata una cerimonia ufficiale presso l'Abbazia di Westminster. Per l'occasione i membri della Royal Family si sono riuniti, ricoprendo un ruolo di primo piano nel corso dell'evento. Kate Middleton, apparsa meravigliosa in rosso fuoco, era l'ospite più attesa, visto che lo scorso anno aveva dovuto assentarsi per i problemi di salute che ha affrontato, ma c'è qualcuno che è riuscito a farle concorrenza in fatto di stile. Si tratta della regina Camilla, che ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione della primavera.

Chi ha firmato il look rosa di Camilla

L'avevamo lasciata elegantissima con un'originale spilla della collezione reale, ora ritroviamo Camilla alla cerimonia a Westminster del Commonwealth Day in una inedita versione primaverile. Arrivata in chiesa al fianco del marito Carlo, ha sorpreso tutti in uno dei colori simbolo della bella stagione, il rosa confetto. Si è rivolta a una delle sue stiliste preferite, Fiona Clare, che ha firmato per lei un coat dress pastello, un modello scampanato con pinces lungo la silhouette e revers di raso in tinta. A completare il tutto non poteva mancare il cappellino in stile british, per la precisione una creazione di Philip Treacy con dei petali tridimensionali applicati all-over.

La regina Camilla in Fiona Clare

Il significato simbolico delle perle

La regina Camilla ha poi spezzato l'effetto total pink con alcuni accessori a contrasto, dai guanti di pelle bianchi alle pumps col tacco medio e largo color nude, fino ad arrivare alla borsetta beige. Non è mancato il tocco prezioso: Sua Maestà ha indossato dei gioielli di perle bianche, pietre simbolo per eccellenza dell'eleganza reale. La parure composta da orecchini a goccia e collana a quattro fili con chiusura di diamanti fa parte della collezione della famiglia Windsor e vanta un valore inestimabile. Il look rosa confetto della regina riuscirà a fare tendenza durante la prossima primavera?

Camilla con cappello di Philip Treacy