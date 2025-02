La spilla dei semi di lampone indossata da Camilla: perché è tra i gioielli reali più amati dai Windsor

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La regina Camilla ha l'agenda piena di impegni istituzionali e in ogni occasione riesce sempre a distinguersi per eleganza. Lo ha dimostrato nelle ultime ore durante una visita alla Beaney House Of Art & Knowledge di Canterbury, dove le è stato chiesto di inaugurare la statua di bronzo di Aphra Behn, nota per essere stata la prima scrittrice professionista in lingua inglese e una delle drammaturghe più popolari del XVII secolo. Cosa ha indossato per questo appuntamento ufficiale? La sovrana si è affidata a una delle sue stiliste preferite e non ha rinunciato a un omaggio alla monarchia.

Il look cammello della regina Camilla

Per la visita al famoso museo di Canterbury la regina Camilla ha mixato bon-ton e glamour in modo impeccabile, apparendo super chic in total beige. Ha indossato un cappottino di Anna Valentine, per la precisione un modello color cammello con cuciture a vista lungo gli orli che aveva già sfoggiato in passato in diverse occasioni (prima tra tutte una delle messe di Natale degli anni scorsi). Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali in tinta col tacco basso di Russell & Bromley e una borsetta di pelle nera di Zeus+Δione. Non sono mancati i guanti di pelle in pieno stile reale e il suo braccialetto preferito, quello in oro giallo con i quadrifogli d'agata diVan Cleef & Arpels.

La regina Camilla in Anna Valentine

Il valore simbolico della Rasperry Pin brooch

A rendere il look di Camilla super prezioso è stata l'immancabile spilla presa in prestito dalla collezione di casa Windsor. Si chiama Raspberry Pip brooch (letteralmente spilla dei semi di lampone) ed è contraddistinta da un design particolarmente intricato realizzato con diamanti bianchi e gialli. Le due croci che si intrecciano ricorderebbero proprio la struttura dei semi di lampone, anche se non si esclude che il nome sia un vezzeggiativo tramandato per enfatizzare il fascino e la particolarità del gioiello. Risalente al 1881, per la precisione a quando la contessa di Strathmore e Kinghorne, Cecilia Nina Bowes-Lyon, la ricevette come regalo di nozze, la spilla è stata lasciata in eredità alla figlia Elisabetta (diventata poi la Regina Madre) e successivamente a Elisabetta II. Oggi a indossarla è Camilla, che è lieta di rendere omaggio alla storia e alle tradizioni della Royal Family.

La spilla dei semi di lampone