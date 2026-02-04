stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il look “simbolico” della regina Camilla: cosa c’è scritto sul ciondolo della nuova collana

La regina Camilla ha partecipato a un ricevimento a St. James Palace e per l’occasione ha sfoggiato un nuovo ciondolo personalizzato: ecco cosa significano le scritte incise.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Valeria Paglionico
32 CONDIVISIONI
Immagine

Ieri pomeriggio il re Carlo III e la regina Camilla hanno organizzato un ricevimento a St James's Palace, la nota residenza reale di Londra che ha aperto le sue porte per un evento dedicato ai dipendenti degli enti locali e regionali che servono le comunità in tutto il Regno Unito. Per l'occasione la sovrana è riuscita ancora una volta a distinguersi col suo stile e con la sua eleganza senza tempo e i più attenti avranno sicuramente notato che nel look c'era "nascosto" un accessorio personalizzato dal profondo significato simbolico.

L'abito riciclato di Camilla

Per partecipare al ricevimento dedicato ai dipendenti del governo locale e regionale la regina Camilla ha curato il suo stile nei minimi dettagli. Si è affidata a Fiona Clare, una delle stiliste che da sempre preferisce, che ha realizzato per lei un abito midi black&white, un modello con maniche lunghe e gonna scampanata, la cui particolarità sta nel tessuto bianco ricamato applicato sul petto e polsini. Sebbene lo abbia già indossato in passato, continua a essere un esempio di classe senza tempo. Per completare il tutto la monarca ha indossato un paio di pumps nere scamosciate ma con la punta di pelle di Eliot Zed.

Camilla in Fiona Clare
Camilla in Fiona Clare

Cosa c'è scritto sulla collana della regina inglese

A fare la differenza nel look di Camilla è stato il tocco prezioso: ha arricchito l'outfit con una collana d'oro sottile decorata con una targa pendente. Cosa c'è inciso sopra? Cinque lettere dal profondo significato simbolico, ovvero la L, la F, la E, un'altra L e la G, le iniziale dei nipotini nati da Tom Parker Bowles e Laura Lopes, i figli che ha avuto dal primo marito Andrew Henry Bowles. Insomma, Camilla è ormai parte integrante della Royal Family britannica ma non dimentica il suo passato, anzi, non perde occasione per rendergli omaggio durante i numerosi eventi ufficiali di corte.

Leggi anche
Carlo e Camilla alla prima del documentario "reale": qual è il significato simbolico dei loro look
Il ciondolo personalizzato di Camilla
Il ciondolo personalizzato di Camilla
Moda e lifestyle
32 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Salute
e benessere
Perché dovresti fare la pipì ogni 3 ore: l’urologo spiega quali sono i rischi se non lo fai
Le reazioni delle donne all’orgasmo: dalle risate al mal d'orecchie uno studio rivela le più particolari
Le reazioni delle donne all’orgasmo: dalle risate al mal d'orecchie uno studio rivela le più particolari
Spruzzare profumo sul collo altera l'equilibrio ormonale? Risponde la cosmetologa
Spruzzare profumo sul collo altera l'equilibrio ormonale? Risponde la cosmetologa
Skin fasting: eliminare creme e detergenti fa bene alla pelle?
Skin fasting: eliminare creme e detergenti fa bene alla pelle?
Andare in palestra per ringiovanire il cervello: quanta attività fisica fare
Andare in palestra per ringiovanire il cervello: quanta attività fisica fare
Quanti minuti bisogna camminare ogni giorno per vivere più a lungo
Quanti minuti bisogna camminare ogni giorno per vivere più a lungo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views