La regina Camilla al banchetto di Stato con la tiara di zaffiri: era la preferita di Elisabetta II

La regina Camilla ha partecipato al banchetto di Stato che si è tenuto ieri a Buckingham Palace e per l’occasione ha rispolverato la parure di zaffiri appartenuta a Elisabetta II: ecco la sua storia.

Ieri, 18 marzo 2026, Buckingham Palace ha aperto le sue porte per accogliere il Presidente e la First Lady della Nigeria. Come da tradizione durante le visite di Stato nel Regno Unito dei leader esteri, a palazzo reale è stato organizzato un sontuoso banchetto che ha visto i principali membri di casa Windsor riunirsi in abiti eleganti. Nei loro look da sera a spiccare sono da sempre gli scintillanti gioielli che fanno parte della collezione reale. Se Kate Middleton ha puntato tutto su una tiara appartenuta a Lady Diana, la regina Camilla ha preferito rendere omaggio alla compianta Elisabetta II.

La storia della parure di zaffiri indossata dalla regina Camilla

Per il banchetto di Stato in onore del Presidente e della First Lady della Nigeria la regina Camila ha rispolverato la Sapphire Parure appartenuta a Elisabetta II. Si tratta di una serie di gioielli in diamanti e zaffiri, originariamente realizzati nel 1850 ma arrivati alla Royal Family solo nel 1947, quando re Giorgio VI li donò alla figlia Elisabetta (che all'epoca era solo principessa). Inizialmente la parure era composta solo da una maxi collana e da una coppia di orecchini ma nel 1963 venne arricchita con tiara e bracciali coordinati, quelli indossati ieri sera dalla sovrana. Questi ultimi furono realizzati "scomponendo" un antico collier di zaffiri appartenuti a una principessa belga (non a caso la coroncina venne definita la Belgian Sapphire Tiara). La vecchia sovrana inglese amava indossare questa parure nelle occasioni ufficiali, per lei era un modo per rendere omaggio al padre in modo speciale.

Carlo e Camilla al banchetto di Stato

Camilla con il fiocco decorato col ritratto di Re Carlo

Anche in fatto di outfit la regina Camilla è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. È tornata ad affidarsi a Fiona Clare, la sua stilista preferita, che ha realizzato per lei un maxi dress couture total white, un modello in sontuoso pizzo con lo scollo alla coreana, le maniche lunghe e la gonna ampia. Per completare il tutto ha scelto delle pumps coordinate di Eliod Zed, gli immancabili bracciali con i quadrifogli di Van Cleef Arpels e un bracciale di diamanti Cartier appartenuto alla regina Elisabetta. Non sono mancati la fascia azzurra e il fiocco con al centro il ritratto di re Carlo, entrambi simbolo del King Charles Royal Family Order.

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