Kate Middleton anticipa l'inverno con l'abito di velluto (e ricorda Elisabetta II con i suoi diamanti)

Kate Middleton è tornata all’evento Royal Variety Performance dopo la pausa dello scorso anno. Cosa ha indossato per questa speciale serata di gala?
A cura di Valeria Paglionico
Ieri è stata una serata importante per Kate Middleton: a poche ore dall'apparizione pubblica nei panni di business woman, è tornata al Royal Variety Performance tenutosi alla Royal Albert Hall di Londra. Si tratta di un evento di gala attesissimo dall'aristocrazia britannica ma che lo scorso anno la principessa aveva dovuto disertare a causa delle ultime chemioterapie. Ora, però, il periodo nero è alle spalle e Kate è stata lieta di sfilare in versione super glamour al fianco del marito William. Cosa ha indossato per questo appuntamento speciale?

Il ritorno degli abiti di velluto per l'inverno 2025

Il Royal Variety Performance è un evento benefico che ogni anno sostiene la Royal Variety Charity, associazione senza scopo di lucro che aiuta coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, e tra gli invitati non possono che esserci i reali di casa Windsor. Kate Middleton è tornata alla serata di gala dopo la pausa del 2024 e lo ha fatto con un look glamour e d'impatto. Ha anticipato l'autunno con un long dress in velluto verde firmato Talbot Runhof, un modello fasciante con la gonna a sirena e la scollatura a barchetta drappeggiata che ha lasciato le spalle scoperte. Così facendo, ha imposto la tendenza che di sicuro spopolerà nei mesi più freddi dell'anno: quella degli abiti "velvet", l'ideale per tenersi al caldo con stile.

Kate Middleton in Talbot Runhof
Kate Middleton in Talbot Runhof

La storia degli orecchini "a candelabro" ereditati dalla regina

Per completare il tutto la principessa ha scelto una clutch tempestata di cristalli di Jenny Packham e un paio di pumps di velluto verde col tacco a spillo di Manolo Blahnik. A fare la differenza sono stati gli orecchini: i Greville Diamond Chandelier appartenuti alla regina Elisabetta II. Composti da diamanti di diverse dimensioni, furono creati da Cartier a Londra nel 1918. La prima versione, però, era più corta e solo con gli anni furono aggiunti altri 22 diamanti pendenti. La loro storia? Si tratta di un'eredità lasciata da Dame Margaret Greville alla Royal Family e divennero il dono di nozze della regina Madre a Elisabetta II. Essendo legati al giorno del matrimonio col principe Filippo, sono, dunque, diventati un simbolo d'amore incondizionato.

Leggi anche
Kate Middleton incantevole vestita di pizzo: alla cena di Stato indossa la tiara preferita di lady Diana
Gli orecchini Greville Diamond Chandelier
Gli orecchini Greville Diamond Chandelier
