Kate Middleton ritorna al Royal Ascot con l’abito giallo riciclato

Kate Middleton è tornata al Royal Ascot dopo due anni di assenza e lo ha fatto con un luminosissimo look giallo. In quanti hanno notato che il suo abito era riciclato?

Continua il Royal Ascot 2026, l'evento equestre attesissimo dall'aristocrazia britannica, che ogni anno tra i suoi ospiti vede i membri più in vista di casa Windsor. Se ieri a conquistare i riflettori era stata la neo-sposa Harriet Sperling, oggi la grande protagonista dell'evento è stata Kate Middleton, arrivata in carrozza al fianco del marito, il principe William. Negli ultimi due anni la principessa era stata costretta a rinunciare al tradizionale appuntamento per motivi di salute, dunque per il gran ritorno non poteva che scegliere un look memorabile: ecco chi ha firmato l'abito giallo vitaminico, abbinato al maxi cappello in tinta.

Kate Middleton al Royal Ascot con l'abito riciclato

Kate Middleton è tornata al Royal Ascot dopo due anni di assenza e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservata. Fin dall'arrivo in carrozza con William, è riuscita letteralmente a illuminare l'ippodromo del Berkshire con un meraviglioso abito giallo vitaminico. Si tratta di un modello firmato Roksanda con la gonna morbida alla caviglia, le maniche corte, il girocollo e un maxi fiocco applicato sulla spalla, il dettaglio che non è passato inosservato? Non si tratta di un capo inedito, la principessa lo aveva già indossato nel 2022 in due differenti occasioni pubbliche: una visita reale in Jamaica e il torneo di Wimbledon. Ancora una volta, dunque, ha dimostrato di essere la regina indiscussa del riciclo.

Kate Middleton in Roksanda

Gli omaggi alla corona nascosti nel look di Kate Middleton

Naturalmente per rinnovare il look giallo acceso Kate Middleton ha scelto degli accessori diversi rispetto al passato. Il pezzo più appariscente è in assoluto il cappello coordinato firmato Jane Taylor London: è a falda larga, si porta sul lato del capo agganciato al raccolto ed è ricoperto da una rete in tinta che lo rende super scenografico. La principessa non ha rinunciato ai tacchi alti e alla clutch bag, rispettivamente di Gianvito Rossi e di Anya Hindmarch, entrambi in color nude. I gioielli, infine, fanno parte della collezione reale: il braccialetto con tre fili di perle era della principessa Diana (Kate lo aveva già indossato al Trooping the Colour), mentre gli orecchini sono i Diamond Chandelier appartenuti alla regina Elisabetta.

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