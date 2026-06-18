Carole Middleton ricicla il look: la madre di Kate al Royal Ascot veste come al matrimonio della figlia Pippa

Carole Middleton era presente nella seconda giornata del Royal Ascot con un look delicato ed elegante total pink: è un outfit riciclato.

Carole Middleton e Kate Middleton

Per la famiglia reale inglese il Royal Ascot è un appuntamento fisso imperdibile, che raduna tutti i membri all'ippodromo. La competizione è molto più di una gara di cavalli: è una delle manifestazioni sportive più attese e più importanti d'Inghilterra, un vero e proprio evento mondano, oltre che una sfilata di moda a cielo aperto. Vi si prende parte rispettando un rigido dress code, che ha per protagonista assoluto un accessorio in particolare: il cappello.

Al Royal Ascot si presenzia sfoggiando cappelli coloratissimi, vistosi, stravaganti, pieni di dettagli. È quasi una gara a chi ha sulla testa quello più appariscente, nella forma o nel colore. Nel secondo giorno Kate Middleton ha puntato sul giallo: un outfit luminoso, allegro, vivace, completato appunto con immancabile cappello coordinato, un modello molto scenografico. Elegantissima come la principessa anche sua madre. Carole Middleton era presente nella stessa giornata. È giunta all'ippodromo insieme alla nuora Alizee Thevenet, la moglie di James Middleton. Ha sfoggiato un look stilisticamente impeccabile: aderente al dress code e con tanto di cappello in tinta.

Carole Middleton in Catherine Walker

In realtà si tratta di un outfit già visto. Come la principessa del Galles, anche sua madre è una fan del riciclo! Carole Middleton, infatti, per l'occasione ha recuperato dal suo guardaroba il look del matrimonio della figlia Pippa con James Matthews. Era il 2017. È un coat dress rosa cipria molto delicato firmato Catherine Walker, uno dei brand preferiti di Kate, che ha rinnovato modificando gli accessori.

Leggi anche Kate Middleton ritorna al Royal Ascot con l'abito giallo riciclato

Carole Middleton al Royal Ascot

È così passata dall'outfit per la cerimonia nuziale a quello per la corsa ippica, con qualche modifica. A dieci anni di distanza, Carole Middleton ha riproposto il look scegliendo una borsa Mabel e un paio di décolleté Lisa in camoscio entrambi di Emmy London, con orecchini Grace Mini in ametista e diamanti firmati Kiki McDonough. Per lei un cappello a tesa larga con sottilissima veletta.