Carole Middleton ricicla il look: la madre di Kate al Royal Ascot veste come al matrimonio della figlia Pippa
Per la famiglia reale inglese il Royal Ascot è un appuntamento fisso imperdibile, che raduna tutti i membri all'ippodromo. La competizione è molto più di una gara di cavalli: è una delle manifestazioni sportive più attese e più importanti d'Inghilterra, un vero e proprio evento mondano, oltre che una sfilata di moda a cielo aperto. Vi si prende parte rispettando un rigido dress code, che ha per protagonista assoluto un accessorio in particolare: il cappello.
Al Royal Ascot si presenzia sfoggiando cappelli coloratissimi, vistosi, stravaganti, pieni di dettagli. È quasi una gara a chi ha sulla testa quello più appariscente, nella forma o nel colore. Nel secondo giorno Kate Middleton ha puntato sul giallo: un outfit luminoso, allegro, vivace, completato appunto con immancabile cappello coordinato, un modello molto scenografico. Elegantissima come la principessa anche sua madre. Carole Middleton era presente nella stessa giornata. È giunta all'ippodromo insieme alla nuora Alizee Thevenet, la moglie di James Middleton. Ha sfoggiato un look stilisticamente impeccabile: aderente al dress code e con tanto di cappello in tinta.
In realtà si tratta di un outfit già visto. Come la principessa del Galles, anche sua madre è una fan del riciclo! Carole Middleton, infatti, per l'occasione ha recuperato dal suo guardaroba il look del matrimonio della figlia Pippa con James Matthews. Era il 2017. È un coat dress rosa cipria molto delicato firmato Catherine Walker, uno dei brand preferiti di Kate, che ha rinnovato modificando gli accessori.
È così passata dall'outfit per la cerimonia nuziale a quello per la corsa ippica, con qualche modifica. A dieci anni di distanza, Carole Middleton ha riproposto il look scegliendo una borsa Mabel e un paio di décolleté Lisa in camoscio entrambi di Emmy London, con orecchini Grace Mini in ametista e diamanti firmati Kiki McDonough. Per lei un cappello a tesa larga con sottilissima veletta.