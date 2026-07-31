Castel Campagnano, un museo a cielo aperto: perché è il borgo medievale da visitare in estate

Siete alla ricerca di un borgo medievale semi sconosciuto? Potete fare visita a Castel Campagnano, il museo a cielo aperto in cui è nato il vino Pallagrello.

In un'epoca in cui domina l'overtourism, sono sempre di più i viaggiatori che vanno alla ricerca di luoghi nascosti ma super caratteristici in cui organizzare delle vacanze rilassanti, ben lontani dalle folle eccessive che si trovano nelle mete turistiche più rinomate. Chi quest'anno non intende spostarsi dall'Italia potrebbe puntare su Castel Campagnano, un adorabile borgo medievale dell'alto casertano definito un "museo a cielo aperto": ecco quali sono i suoi luoghi simbolo e cosa fare per rendere speciali le serate estive.

I sentieri naturalistici a Castel Campagnano

Castel Campagnano si trova in provincia di Caserta, per la precisione nella Valle di Riodia, ed è un affascinante borgo rurale che affaccia sul fiume Volturno. Fondato nel Medioevo, ancora oggi conserva numerosi monumenti storici di grande valore artistico e culturale. Il meraviglioso Castello Ducale, la Chiesa di Santa Maria del Rosario, il Palazzo Al Di, un edificio storico con cantine scavate nel tufo: la cittadina viene definita un vero e proprio museo a cielo aperto grazie a queste bellezze architettoniche. Non mancano, infine, i sentieri naturalistici, dal Sentiero della Quiete al Sentiero dell'Accocchiatora, perfetti per passeggiate a piedi o in bici tra colline e boschi.

Castel Campagnano

Castel Campagnano, la città del Pallagrello

Cosa fare a Castel Campagnano di sera? Passeggiare tra le stradine del piccolo centro storico, godendosi il silenzio, è assolutamente perfetto per chi è alla ricerca di relax. Il borgo è famoso per le sue specialità enogastronomiche, dall'olio extra vergine di oliva al suino casertano, fino ad arrivare all'asparago. La sua specialità, però, è il vino Pallagrello, un antico vitigno amato dai Borbone e coltivato da sempre in questa zona. Non sorprende, dunque, che vengano organizzati spesso eventi di degustazione, ultimo tra tutti l'Alta Campania Wine Fest, che dall'11 al 13 settembre 2026 renderà omaggio a questo territorio unico e ricco di storia. Insomma, Castel Campagnano nasconde un incredibile patrimonio enologico, culturale e paesaggistico ancora poco conosciuto: in quanti lo sceglieranno per le loro prossime vacanze e gite fuori porta?