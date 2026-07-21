Da Cervo a Castiglioncello, 5 borghi di mare caratteristici da visitare ad agosto in Italia

Vicoli medievali, tonnari storici e luoghi che hanno ispirato registi e artisti: da Cervo a Castiglioncello, cinque borghi di mare da visitare ad agosto in Italia per evitare le solite città affollate.

Cervo, Liguria

C’è chi prenota tutto mesi e mesi prima, spulciando le migliori offerte e chi invece preferisce aspettare l’ultimo momento per decidere dove partire, senza troppo stress o preparazione. Prenotare ad agosto infatti non significa per forza rinunciare alle destinazioni più belle. Oltre alle località estive più conosciute, l’Italia offre piccoli borghi quasi in ogni angolo della penisola, molti dei quali affacciati sul mare dove storia, tradizioni e paesaggi si fondono in modo quasi magico. Alcuni sono celebri per il loro passato fatto di navi e pesca, altri per i vicoli medievali, le leggende o il legame con artisti e scrittori, ma tutti offrono un modo diverso di vivere il mare italiano, lontano dall’overtourism. Dalla Liguria alla Sicilia, passando per Marche, Calabria e Toscana, Fanpage.it ha selezionato cinque borghi di mare da visitare ad agosto, che possono diventare sia destinazione per una vacanza last minute sia tappa di un viaggio già organizzato.

Cervo, Liguria

Arroccato su una collina che domina il Mar Ligure, Cervo è uno dei borghi medievali più belli della Riviera dei Fiori, in provincia di Imperia. Inserito tra i Borghi più belli d’Italia, è famoso per i suoi stretti carruggi lastricati, le piazzette e le case dalle facciate color pastello che si affacciano direttamente sul mare. Intorno al paese si estendono poi colline ricoperte di ulivi, che rendono il paesaggio ancora più caratteristico. Cervo è conosciuto anche per la tradizione legata al corallo e per ospitare ogni estate il celebre Festival Internazionale di Musica da Camera, che trasforma il borgo in uno spettacolo immerso nel verde.

Cervo, Liguria

Marzamemi, Sicilia

Piccolo borgo marinaro in provincia di Siracusa, Marzamemi conserva ancora oggi l’atmosfera tipica del suo passato legato alla pesca del tonno rosso. Il cuore del paese è la storica Tonnara del ‘700, una delle più importanti della Sicilia, affacciata sulla Piazza Regina Margherita e circondata da ristoranti, locali e case in pietra chiara. Oltre al fascino del centro storico, Marzamemi è il punto di partenza più comodo per raggiungere alcune delle spiagge più belle della costa siciliana, come la Spiaggia della Spinazza, San Lorenzo e le calette della Riserva Naturale di Vendicari, tra cui la celebre Calamosche.

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Scorcio del borgo di Marzamemi, in provincia di Siracusa

Grottammare Alta, Marche

Situata a 126 metri di altezza, Grottammare Alta è il centro medievale originario dell’omonima città marchigiana, in provincia di Ascoli Piceno. Anche questo borgo fa parte dei Borghi più belli d’Italia e regala una vista spettacolare sulla Riviera delle Palme. Le strette vie fatte di ciottoli, le case in pietra e le terrazze panoramiche conducono a scorci davvero originali. Tra i luoghi simbolo spiccano la suggestiva Piazzetta Peretti, dedicata a papa Sisto V, e il Teatro dell’Arancio, piccolo gioiello ricavato all’interno delle antiche mura.

Grottammare, Marche

Scilla, Calabria

Tra mare cristallino e leggende, Scilla è uno dei luoghi più affascinanti della Calabria. Secondo la tradizione, proprio qui viveva Scilla, la creatura marina raccontata nell’Odissea di Omero che terrorizzava i naviganti insieme a Cariddi, rendendo questo tratto dello Stretto di Messina uno dei più leggendari del Mediterraneo. Il quartiere di Chianalea, con le sue case costruite direttamente sugli scogli e i vicoli affacciati sull’acqua, è il simbolo del borgo ed è spesso definito la Venezia del Sud. Poco distante si trovano anche la spiaggia di Marina Grande e la Scogliera di Punta Pacì, da cui si ha una vista mozzafiato sullo stretto.

Scilla, Calabria

Castiglioncello, Toscana

Conosciuta come la perla della Costa degli Etruschi, Castiglioncello è una delle località di mare più belle della Toscana. Le sue scogliere frastagliate si alternano a piccole baie rocciose toccate da un mare cristallino, come la celebre Baia del Quercetano, tra le più famose della costa. Nel XIX secolo il critico Diego Martelli trasformò Castiglioncello in un punto di riferimento per i Macchiaioli, dando vita alla celebre Scuola di Castiglioncello, mentre negli anni ’60 il borgo divenne il rifugio estivo di grandi protagonisti del cinema italiano come Alberto Sordi, Marcello Mastroianni e Luchino Visconti. Oggi il Castello Pasquini ospita mostre, spettacoli ed eventi culturali, mentre la Pineta Marradi offre una piacevole passeggiata all’ombra dei pini a pochi passi dal mare.