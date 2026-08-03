La Spiaggia di Benas in Sardegna tra le più belle al mondo per nudisti: il naturismo tra tabù e libertà

Secondo CNN la Spiaggia di Benas in provincia di Oristano, lungo la costa occidentale della Sardegna, è una delle spiagge per nudisti più belle del mondo.

La CNN ha inserito un'italiana tra le 25 spiagge per nudisti più belle in assoluto. Nella classifica del 2024, c'era una presenza italiana diversa, una sola anche in quel caso: era la spiaggia di Guvano, a Vernazza, nella cornice delle Cinque Terre. Nella classifica del 2026 ce n'è invece una nuova: la Spiaggia di Benas in provincia di Oristano, situata lungo la costa occidentale della Sardegna, rinomata per la sua posizione appartata e l'ambiente incontaminato, selvaggio.

È chiamata "spiaggia delle conchiglie. Dal 2022, il comune di San Vero Milis, ha istituito qui una spiaggia naturista molto appartata (con Delibera di Giunta n. 51 del 29 aprile 2022), la terza dopo Piscinas e Porto Ferro.

Nell'elenco della CNN anche Playa Naturista Chihuahua (la più famosa di tutto l'Uruguay), la spiaggia nudista di Nida (Lituania), la spiaggia di Ågesta (unica spiaggia nudista ufficiale in Svezia), la Lady Jane Beach di Sidney (Australia), la Spiaggia Rossa o Kokkini Ammos di Creta (Grecia).

Playa Naturista Chihuahua

Il nudismo nel mondo oggi

Il naturismo è ad oggi un movimento che coinvolge circa 70 milioni di persone in tutto il mondo. Il modo di vivere la nudità e il rapporto col proprio corpo è soggettivo, influenzato anche da fattori sociali e culturali, difatti i numeri variano molto di Paese in Paese. Pesa anche la religione, che attribuisce alla nudità una valenza peccaminosa, legata alla moralità della persona, alla sua rispettabilità.

In Italia non è una pratica molto diffusa, mentre è in Danimarca che c'è il maggior numero di nudisti convinti. Questi sono i dati emersi da un'indagine dello scorso anno effettuata da YouGov, istituto di ricerca internazionale che ha esaminato la propensione a "spogliarsi" dei Paesi europei. Ci sono anche luoghi dove la nudità in pubblico è illegale: Giamaica, Messico, Indonesia, Repubblica Dominicana.

I pregiudizi e gli stereotipi sono tanti, a cominciare dall'associazione tra nudità e ricerca di sesso, come aveva raccontato a Fanpage.it un naturista durante un raduno in Puglia. Si pensa che sia "terra di nessuno" e invece ci sono regole ben precise, nel massimo rispetto di tutti e affinché nessuno sia a disagio. A conferma di quanto il fenomeno sia il crescita ci sono proprio queste iniziative, queste occasioni di incontro e confronto: i raduni, i resort a tema, le crociere per nudisti, i campeggi naturisti. Il corpo e la nudità non sono più un tabù come prima, si vuole vivere questo rapporto nella massima libertà, chiaramente senza offendere nessuno: è un modo per svincolarsi dai giudizi sociali.

Ha avuto successo, infatti, la Füde Dinner Experience: una cena tra sconosciuti dove si sta a tavola nudi, per riconnettersi con sé e con l'altro in autenticità. Un altro esempio: l'anno scorso La Casa della Storia del Baden-Württemberg, a Stoccarda, ha organizzato delle visite notturne da fare nudi. L'idea è piaciuta a tal punto, che ha fatto il tutto esaurito! E non è tutto. È stata istituita anche la Giornata Mondiale del Naturismo, promossa dalla International Naturist Federation: si celebra ogni anno la prima domenica di giugno (o convenzionalmente il 5 giugno), per far conoscere questa filosofia di vita e i suoi benefici.