Le regole da seguire nelle spiagge nudiste: niente foto o commenti sull’aspetto fisico dei presenti Durante le prossime vacanze volete visitare una spiaggia nudista? Ecco quali sono le regole da seguire nei luoghi in cui viene praticato il naturalismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Avete intenzione di organizzare una vacanza all'insegna del naturalismo? Sarete lieti di sapere che ad oggi non viene più considerata una scelta insolita o "scandalosa", anzi, sono diverse le aziende che propongono viaggi, esperienze e addirittura crociere da fare completamente senza vestiti. Centinaia di spiagge e di resort in giro per il mondo danno ai loro ospiti la possibilità di non indossare il costume e anno dopo anno ne sorgono di nuove, a prova del fatto che coloro che vogliono abbracciare il movimento aumentano sempre di più. Solo in pochi, però, sanno che nei luoghi in cui può essere praticato liberamente il nudismo esistono delle precise regole da rispettare: ecco tutte le cose da sapere prima di provare l'esperienza.

Dove posizionarsi in una spiaggia nudista

Con il termine naturalismo si fa riferimento a uno stile di vita che accetta la nudità sociale non sessuale, anche negli ambienti pensati per le famiglie. L'assenza di vestiti non deve recare disturbo o imbarazzo, non deve essere sessualizzata, fa parte semplicemente di un'ideologia che intende ritrovare il contatto con la natura. Dicendo addio all'abbigliamento, inoltre, fa sì che vengano eliminate anche le differenze di rango o di status. Quando si arriva in una spiaggia o in un resort nudista non bisogna pensare che tutti sono lì a guardare, la verità è che i presenti considerano la nudità "normale" (e soprattutto non sanno chi si ritrova ad affrontare l'esperienza per la prima volta). A quel punto la prima regola da seguire è evitare di stendere il proprio telo troppo vicino a quello qualcun altro: tutto ciò che potrebbe implicare interessi sessuali non è consentito.

Le cose vietate nelle spiagge/resort per nudisti

Nelle spiagge/resort nudisti è fondamentale portare sempre con sé un telo da usare sulle superfici condivise: così facendo, viene preservata l'igiene di tutti. Fare foto e video senza il permesso delle persone immortalate è assolutamente vietato, così come anche commentare l'aspetto fisico dei presenti (si rischia infatti di ipersessualizzare la nudità). Cosa succede se un uomo si eccita fisicamente? Questa è una delle domande che vengono poste più spesso dai nudisti "novellini" ma la verità è decisamente diversa dalle aspettative: non accade quasi mai. Se poi dovesse capitare, basta prendere il telo mare e coprirsi. Usare gli occhiali da sole è consentito ma non per "nascondere" i propri sguardi indiscreti. Come comportarsi durante una conversazione? L'ideale è stabilire un contatto visivo con il proprio interlocutore per evitare qualsiasi tipo di imbarazzo. Ultima cosa fondamentale è non confondere i naturalisti con le persone sessualmente libere. Nudisti, monogami, feticisti, poliamorosi: si tratta di comunità diverse che non vanno mescolate tra loro.