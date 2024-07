video suggerito

L’Italia piace ai nudisti: prenotazioni in aumento sulle spiagge a cui si accede senza vestiti L’Italia sta diventando una meta di tendenza per nudisti. Luglio e agosto hanno registrato prenotazioni in aumento sulle spiagge per nudisti rispetto al 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'Italia, si sa, è rinomata per le sue spiagge: viene di estate in estate raggiunta da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, attratti dai suoi scorci paradisiaci. E il nostro Paese ultimamente si sta configurando sempre più come una destinazione molto gettonata tra nudisti e naturisti: sta diventando una meta di riferimento per chi ama godersi il sole senza vestiti.

Boom di prenotazioni sulle spiagge naturiste italiane

Rispetto ed educazione: sono i due requisiti essenziali quando si mette piede su una spiaggia per nudisti. Qui, benché sia il regno della libertà per eccellenza, esistono in realtà regole ferree da rispettare, essenziali per garantire a tutti un'esperienza piacevole, per sentirsi pienamente a proprio agio e non dover avere a che fare con sguardi maliziosi e occhiatine fuori luogo. Non si possono scattare foto, per esempio; è vietato fare commenti sul corpo altrui. Insomma, l'assenza di vestiti non deve essere fonte di imbarazzo per nessuno: ci deve essere una convivenza pacifica e serena, che nulla ha a che vedere con la dimensione sessuale. Nel caso dei naturisti, poi, la libertà diventa un concetto strettamente legato con l'ambiente circostante: liberarsi dei vestiti diventa un modo per diventare un tutt'uno con la natura ed è una filosofia di vita a tutto tondo, uno stile di vita vero e proprio.

Proprio questo modo di vivere a stretto contatto con l'ambiente, rigorosamente senza vestiti, sta diventando sempre più popolare tra i campeggiatori che frequentano il nostro Paese. Secondo le prenotazioni effettuate sul sito di Pitchup.com, piattaforma per le vacanze outdoor, tra aprile e giugno 2024, il filtro per naturisti ha registrato un aumento del +40% nelle ricerche riguardanti l'Italia rispetto al 2023, diventando il quinto più cliccato dopo quello per i campeggi che accettano cani (+13%)! In aumento anche le ricerche sul campeggio libero (+47%).