video suggerito

Matrimoni nudisti: qual è la spiaggia italiana dove ci si può sposare senza vestiti Volete organizzare un matrimonio naturista ma non sapete dove farlo? Ecco qual è la spiaggia italiana che è stata aperta alle nozze nudiste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

128 CONDIVISIONI condividi chiudi

Desiderate un matrimonio davvero a contatto con la natura? Esiste un'esperienza che fa al caso vostro: una cerimonia di nozze naturista, ovvero senza vestiti. Si tratta di un vero e proprio "desiderio proibito" per gli amanti del nudismo che di sicuro diventerà super gettonato fin dai prossimi mesi. Se da un lato obbliga gli sposi a centellinare la lista degli invitati, dall'altro gli permette di godersi al 100% il gran giorno senza preoccuparsi degli abiti che si rovinano, dei soprabiti da abbinare o delle scarpe scomode. La cosa che in pochi sanno è che è possibile organizzare la cerimonia nudista in una delle più belle spiagge italiane: ecco dove si trova.

Dove organizzare un matrimonio naturista

Dove è possibile organizzare un matrimonio naturista in Italia? In Sardegna, per la precisione sulla spiaggia di Is Benas sulla costa occidentale. Si tratta di una delle location balneari più belle del mondo, diventata il paradiso del nudismo dopo che le autorità locali l'hanno aperta ai matrimoni "al naturale". Luigi Tedeschi, sindaco di San Vero Milis, il paese più vicino, ha spiegato che a ispirare il progetto è stata una coppia di tedeschi: questi ultimi volevano organizzare le loro nozze nudiste proprio su quella spiaggia (che già da due anni era riservata ai naturisti) e alla fine la richiesta è stata accettata. Addirittura le autorità stanno pensando di creare una serie di spiagge naturaliste in tutta la Sardegna, così da aumentare davvero il turismo sostenibile.

La filosofia legata ai matrimoni nudisti

Oggi una parte della spiaggia di Is Benas è riservata alle nozze nudiste ma è importante sapere che nella location esistono anche delle zone a cui possono accedere sia naturisti che visitatori vestiti. "Penso che stiamo vivendo un momento delicato per la libertà delle persone con i movimenti nazionalisti in Europa, penso che dobbiamo fare qualcosa per dimostrare che siamo tutti liberi. Questa iniziativa non ha nulla a che vedere con il sesso", sono state queste le parole di Luigi Tedeschi. Insomma, i matrimoni naturalisti sono tutt'altro che all'insegna dell'audacia e della scandalo, la verità è che sono legati a una precisa filosofia di vita che celebra la libertà e la natura.