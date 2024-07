video suggerito

Lady Gaga alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi: è una diva in un tripudio di piume Lady Gaga si è esibita durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024: ha cantato in un tripudio di piume. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Parata di atleti, ma anche di artisti di fama mondiale alla Cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici di Parigi 2024. La serata prevede la sfilata sulla Senna di tutti gli sportivi che nei prossimi giorni gareggeranno rappresentando il proprio Paese. Il corteo, partito da Pont d’Austerlitz, arriverà al Trocadéro alle 21.25, proprio nei pressi della Tour Eiffel: qui ci sarà l'emozionante accensione del braciere olimpico, davanti a 120 capi di Stato o di governo (Sergio Mattarella per l'Italia). La manifestazione è stata pensata in grande stile, con l'esibizione di Lady Gaga.

Lady Gaga, la prima esibizione della cerimonia

Si era tanto parlato nei giorni scorsi di Lady Gaga: l'ipotesi di vederla esibirsi alla cerimonia aveva elettrizzato tutti. Le anticipazioni si sono concretizzate ed è stata proprio lei la prima a esibirsi all'evento. L'artista ha cantato in francese, con un'eccellente pronuncia ed è riuscita a coinvolgere tutti sulle note di Mon Truc en Plume, brano di Renée Jeanmaire reso celebre da Jeanmarie Zizi. Ha proseguito lo show suonando il pianoforte.

È entrata in scena facendo la sua comparsa in un tripudio di piume rosa e bianche: assieme a lei anche otto ballerini vestiti di nero. Look total black per la Germanotta, un corpetto strapless con coulotte coordinata, collant velati e guanti lunghi da opera, con tacchi alti e un capello decorato anch'esso con piume: una vera diva! Ha completato il glamour look con un audace rossetto rosso e i capelli biondo platino raccolti in uno chignon ordinato.

Per lei è la prima volta alle Olimpiadi, ma ha alle spalle la partecipazione a un altro evento celeberrimo: lo spettacolo dell'Halftime Show del SuperBowl del 2017. Al momento la popstar è al lavoro sul suo settimo album in studio, ma la vedremo anche al Festival del Cinema di Venezia per l'anteprima di Joker: Folie à Deux, dove interpreterà il ruolo di Harley Quinn al fianco di Joaquin Phoenix.