stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Gli italiani non si spogliano: qual è il Paese a cui piace di più il nudismo

Uno studio condotto su sei Paesi dell’Europa occidentale ha decretato quali sono quelli che amano di più il nudismo e quelli restii a spogliarsi in pubblico.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'Italia piace ai nudisti: è infatti in crescita il numero di prenotazioni che vengono effettuate sulle spiagge aperte a chi preferisce stare senza vestiti e senza costume. E il nostro Paese ne vanta diverse, anche molto belle. Non è detto, però, che i frequentatori di queste spiagge siano italiani: con più probabilità, si tratta di turisti stranieri, per lo meno stando a un recente sondaggio. Sembra, infatti, che gli italiani siano poco propensi a spogliarsi nei luoghi pubblici, che si tratti di spiagge o piscine o parchi. Viceversa, ci sono altri Paesi dove la nudità è vissuta con meno imbarazzo, meno problematicità. È quanto emerge da uno studio di YouGov condotto su sei Paesi dell'Europa occidentale, dedicato appunto al tema del nudismo e a come viene vissuto in questi posti.

I danesi sono nudisti convinti

Nei resort o sulle spiagge per nudisti ci sono dei rigidi codici di comportamento da rispettare. Il rispetto e l'educazione sono fondamentali, perché garantiscono che si crei un ambiente ospitale per tutti, dove sentirsi a proprio agio, senza imbarazzo né vergogna. C'è chi è particolarmente sereno in questi contesti. Volendo analizzare la situazione a livello europeo, sembra che siano i danesi i nudisti più convinti. Si sono guadagnati questa reputazione secondo il recente sondaggio condotto da YouGov, istituto di ricerca internazionale che ha preso in esame sei Paesi: Regno Unito, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna.

La domanda posta era: "Con quale frequenza ti è capitato di essere completamente nudo nei seguenti luoghi (tranne da bambino)?". I dati suggeriscono che il 54% dei danesi chiamati in causa almeno una volta si è ritrovato nudo in un giardino, una spiaggia, una piscina, in uno specchio d'acqua naturale, in aperta campagna. La percentuale scende al 22% per l'Italia, la più bassa tra i sei Paesi coinvolti nell'indagine. I danesi sono anche i più propensi a stare nudi nel proprio giardino: il 36% rispetto al 27% degli spagnoli, al 20% dei tedeschi, al 19% dei francesi, al 13% dei britannici e solo all'11% degli italiani. Per questi ultimi, la percentuale è molto bassa anche per quanto riguarda spiaggia pubblica e piscina pubblica: rispettivamente 6% e 5%.

Leggi anche
Caro vacanze, Mario Tozzi: "In Grecia 10 euro ombrellone e lettino, tante spiagge libere. Da noi vergogna"

Tutti gli intervistati ritengono accettabile spogliarsi in luoghi dedicati ai nudisti, ma anche in questo caso la Danimarca rimane la più liberale. Il 50% ha dichiarato che sarebbe disposto a spogliarsi anche in un luogo pubblico, rispetto al 42% dei tedeschi, al 38% degli spagnoli, al 34% dei francesi e al 29% di britannici e italiani. C'è una leggera differenza anagrafica: in Danimarca le generazioni più giovani sono le più aperte al naturismo, mentre in Germania è l'opposto. Qui la percentuale è del 31% nella fascia 18-34 anni e del 46-48% tra gli over 50. Situazione omologata dal punto vista sessuale, invece: gli uomini sono più propensi delle donne in tutti e sei i Paesi.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
Olivier Rousteing non è più direttore creativo di Balmain
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
L'operazione nostalgia di Victoria's Secret, che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata
Giusy Dente
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views