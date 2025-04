video suggerito

Quali sono le migliori spiagge per nudisti in Europa: ce n’è anche una italiana Sono sempre di più i turisti appassionati di nudismo alla ricerca di luoghi in cui possono rilassarsi senza vestiti (e senza dare scandalo): ecco quali sono le spiagge più belle d’Europa fatte “su misura” per loro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nudismo è una pratica più diffusa di quanto si possa immaginare e ogni anno sono moltissimi i turisti che vanno alla ricerca di luoghi in cui possono rilassarsi senza vestiti (e soprattutto senza dare scandalo). Chi intende organizzare una vacanza "a tema" può puntare su resort, crociere e campeggi in cui si può praticare il nudismo liberamente ma coloro che, invece, vogliono solo concedersi qualche ora completamente nudi possono optare per una semplice spiaggia. Ecco quali sono le strutture riservate ai naturalisti più belle d'Europa.

La Spagna è la meta turistica ideale per nudisti

Gli appassionati di nudismo che vogliono organizzare una vacanza in Europa farebbero bene a puntare tutto sulla Spagna, dove sono moltissime le spiagge in cui si possono passare intere giornate senza vestiti. Tra le più belle ci sono Playas de Vera sulla Costa de Almeria, considerata la più grande e popolare d'Europa (anche se molto affollata in alta stagione), Platja des Cavallet a Ibiza, El Torn a sud di Terragona e Playa de Torimbia, una costa a forma di mezzaluna nelle Asturie. In Gran Canaria, invece, la spiaggia per nudisti più famosa è quella di Masapalomas, nota per la sua sabbia dorata, mentre in Portogallo, non troppo lontano da Lisbona, andrebbe visitata Praia da Adica.

Qual è la spiaggia italiana in cui si può stare senza vestiti

In Francia si può spaziare tra il villaggio naturista Cap D'Agde e la spiaggia di Tahiti appena fuori St-Tropez oppure si può volare in Corsica, dove sorge la spiaggia di Bagheera, un paradiso incontaminato per famiglie e coppie. Anche in Italia esiste una spiaggia per nudisti meravigliosa è rinomata, è quella Is Benas in provincia di Oristano, Sardegna, dove è possibile anche organizzare matrimoni nudi. Spiaggia di Filaki a Creta, spiaggia di Nugal e spiaggia Sahara in Croazia, spiaggia di Callantsoog nei Paesi Bassi, Sonderstrand in Danimarca, spiaggia di Huk in Norvegia: questa sono alcune delle location per nudisti più belle al mondo. In quanti non vedono l'ora di organizzare una vacanza estiva all'insegna della libertà?