Carole Middleton come una Royal: ruba il cappello alla figlia Kate e indossa la borsa da 50mila euro

Carole Middleton, la mamma della principessa Kate, è entrata a far parte della Royal Family dopo il matrimonio di sua figlia con William ma, nonostante lo status di "Royal acquisita", sembra essersi integrata alla perfezione. A darne l'ennesima prova è stata la recente apparizione pubblica. Ha partecipato al Cheltenham Festival e, dopo essere arrivata al fianco di Zara e Mike Tindall, ha seguito l'evento dagli spalti anche in compagnia della regina Camilla e della principessa Anna, lasciandosi andare a divertimento e risate. Cosa ha indossato per un'occasione tanto speciale?

Il look "reale" di Carole Middleton

Ieri pomeriggio Carole Middleton ha partecipato al Cheltenham Festival e, nonostante la figlia Kate non ci fosse, ha trovato lo stesso il modo di renderle omaggio. Lo ha fatto col suo look in perfetto stile reale caratterizzato da un coat dress (capo amatissimo dalla figlia), per la precisione un modello monopetto in lana blu firmato Really Wild London, abbinato a un paio di stivali di camoscio di Russel&Bromley. A fare la differenza è stato il cappello di Hicks & Brown: è a falda larga ed è decorato con delle piume di fagiano introno al capo ma la cosa particolare è che Carole lo ha "rubato" dall'armadio di Kate (la principessa lo aveva, infatti, indossato nel 2020 durante un'apparizione pubblica alla chiesa di Sandringham).

Carole Middleton col cappello di Hicks & Brown

Carole Middleton è la prima Royal che indossa una Birkin

Carole Middleton al Cheltenham Festival ha sfoggiato ben 2 borse. Se per la tradizionale sfilata verso gli spalti ha optato per una clutch di Emmy London in camoscio marrone, all'arrivo all'evento ha lasciato in vista anche una Birkin bag di Hermès (nella quale probabilmente ha trasportato tutto il necessario per affrontare la giornata fuori casa). Il modello è in pelle di struzzo nera, uno dei tessuti più costosi venduti dalla Maison, ed è contraddistinta da finiture dorate, qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a poco più di 50.000 euro. Così facendo, Carole è diventata la prima rappresentante della famiglia reale che ha indossato una preziosa Birkin di Hermès.

