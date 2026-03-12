stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Carole Middleton come una Royal: ruba il cappello alla figlia Kate e indossa la borsa da 50mila euro

Carole Middleton ha partecipato al Cheltenham Festival senza la figlia Kate, dando prova di essere una Royal a tutti gli effetti. Cosa ha indossato per l’evento speciale?
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Carole Middleton, la mamma della principessa Kate, è entrata a far parte della Royal Family dopo il matrimonio di sua figlia con William ma, nonostante lo status di "Royal acquisita", sembra essersi integrata alla perfezione. A darne l'ennesima prova è stata la recente apparizione pubblica. Ha partecipato al Cheltenham Festival e, dopo essere arrivata al fianco di Zara e Mike Tindall, ha seguito l'evento dagli spalti anche in compagnia della regina Camilla e della principessa Anna, lasciandosi andare a divertimento e risate. Cosa ha indossato per un'occasione tanto speciale?

Il look "reale" di Carole Middleton

Ieri pomeriggio Carole Middleton ha partecipato al Cheltenham Festival e, nonostante la figlia Kate non ci fosse, ha trovato lo stesso il modo di renderle omaggio. Lo ha fatto col suo look in perfetto stile reale caratterizzato da un coat dress (capo amatissimo dalla figlia), per la precisione un modello monopetto in lana blu firmato Really Wild London, abbinato a un paio di stivali di camoscio di Russel&Bromley. A fare la differenza è stato il cappello di Hicks & Brown: è a falda larga ed è decorato con delle piume di fagiano introno al capo ma la cosa particolare è che Carole lo ha "rubato" dall'armadio di Kate (la principessa lo aveva, infatti, indossato nel 2020 durante un'apparizione pubblica alla chiesa di Sandringham).

Carole Middleton col cappello di Hicks & Brown
Carole Middleton col cappello di Hicks & Brown

Carole Middleton è la prima Royal che indossa una Birkin

Carole Middleton al Cheltenham Festival ha sfoggiato ben 2 borse. Se per la tradizionale sfilata verso gli spalti ha optato per una clutch di Emmy London in camoscio marrone, all'arrivo all'evento ha lasciato in vista anche una Birkin bag di Hermès (nella quale probabilmente ha trasportato tutto il necessario per affrontare la giornata fuori casa). Il modello è in pelle di struzzo nera, uno dei tessuti più costosi venduti dalla Maison, ed è contraddistinta da finiture dorate, qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a poco più di 50.000 euro. Così facendo, Carole è diventata la prima rappresentante della famiglia reale che ha indossato una preziosa Birkin di Hermès.

Leggi anche
La trasformazione di Kate Middleton in stile preppy e quella camicia azzurra che non passa mai di moda
Carole Middleton con la Birkin bag di Hermés
Carole Middleton con la Birkin bag di Hermés
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fashion
Week
La sfilata Chanel spiegata in 7 look iconici
Alysa Liu alla conquista della moda: dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilate
Alysa Liu alla conquista della moda: dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilate
Miu Miu collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Miu Miu collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Louis Vuitton collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Louis Vuitton collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Le migliori sfilate della Paris Fashion Week e gli abiti più belli delle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027
Le migliori sfilate della Paris Fashion Week e gli abiti più belli delle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027
Le tendenze dalle sfilate di Milano
Le tendenze dalle sfilate di Milano
La New York Fashion Week in 20 outfit
Balenciaga collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Hermes collezione Autunno/Inverno 2026-2027
McQueen collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Givenchy collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Dior collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Saint Laurent collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Schiaparelli collezione Autunno/Inverno 2026-2027
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views