Il ritorno dei cappelli a falda larga, come quello di paglia indossato da Kate Middleton

Kate Middleton ha partecipato all’insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury e lo ha fatto con il primo look primaverile dell’anno. Il capo destinato a diventare un must? Il cappello a falda larga di paglia.

Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico dopo i festeggiamenti di San Patrizio dello scorso 17 marzo e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Insieme al marito William ha partecipato all'insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally, la prima donna nella storia a ricoprire questo incarico, e per l'occasione è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile. Il capo in pieno mood primaverile che ha aggiunto un tocco di freschezza al suo completo? Il cappello a falda larga di paglia, destinato a diventare il must della bella stagione.

Chi ha firmato il cappello di paglia di Kate Middleton

Per il primo impegno pubblico ufficiale della primavera 2026 Kate Middleton ha dimostrato di essere "sempre sul pezzo" in fatto di tendenze. È rimasta fedele ai coat dress lunghi ed eleganti che tanto ama, scegliendo un modello avvitato in tessuto Principe di Galles ma con gli orli di velluto di Suzannah London.

Kate Middleton in Suzannah London

La cosa particolare è che ha preferito evitare i classici cappellini in stile british, optando per un copricapo a falda larga di Juliette Millinery, brand che da sempre collabora con la casa reale inglese. Per essere precisi si tratta del Houndstooth Straw Boater in paglia pied de poule nero e avorio, decorato con una singola penna di struzzo. Sul sito ufficiale viene descritto come "l'accessorio ideale per matrimoni, corse, feste in giardino e altri eventi formali" e viene venduto a 690 sterline, ovvero quasi 800 euro. Scommettiamo che la scelta di stile di Kate influenzerà le mode della Primavera/Estate 2026?

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Il cappello di Juliette Millinery

Kate Middleton, il primo look della primavera 2026

A completare l'outfit primaverile di Kate Middleton non sono mancati gli accessori griffati, prima tra tutte la Mini Flap Bag di Chanel, la borsetta iconica in pelle nera, attualmente in vendita a oltre 4.000 euro sui siti di moda vintage di lusso. Le pumps dark col tacco a spillo, invece, sono firmati Ralph Lauren, mentre gli orecchini sono di Cassandra Goad.

Orecchini di Cassandra Goad

Questi ultimi sono in perle, oro giallo e diamanti e la loro particolarità sta nel fatto che sono a forma di Cavolfiore (si chiamano infatti Cavolfiore Pearl Stud Earrings e costano 8.825 euro). La futura regina Kate ha così dimostrato per l'ennesima volta di non avere rivali in fatto di stile: ha accolto la primavera mixando in modo impeccabile glamour, tradizione e modernità.