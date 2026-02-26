Perché Kate Middleton in Galles ha indossato dei narcisi gialli sul cappotto

Kate Middleton è volata in Galles per una nuova apparizione pubblica e ne ha approfittato per sfoggiare un look super glamour color ciliegia: per quale motivo aveva un narciso giallo sul cappotto?

Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico nelle ultime ore e, come ormai da tradizione, è riuscita ancora una volta a incantare tutti col suo stile glamour. L'avevamo lasciata in una versione super fashion ai BAFTA, ora la ritroviamo in Galles con un nuovo look che di sicuro detterà tendenza. Ha raggiunto il principe William in Galles e con lui ha fatto visita alla galleria d'arte Oriel Davies, a Newtown: per quale motivo sul cappotto color ciliegia ha indossato un narciso giallo?

Kate Middleton lancia il colore must della primavera 2026

Il colore destinato a diventare un must della primavera 2026? Il ciliegia, come dimostrato da Kate Middleton durante la recente visita in Galles. Fedele al suo tanto amato coat dress, la principessa ha sfoggiato un maxi cappotto monopetto super avvitato di Alexander McQueen, per la precisione un modello firmato dall'ex stilista della Maison Sarah Burton. Per completare il tutto ha scelto una camicia di seta col fiocco intorno al collo di Me+Em, una gonna alla caviglia plissettata di Co e un paio di stivali di pelle di Gianvito Rosso, tutto coordinato in un'adorabile tinta cherry. Non è mancato il tocco prezioso: un paio di orecchini in oro giallo con quarzo citrino di Kiki McDonough.

Kate Middleton col cappotto di Alexander McQueen

L'omaggio al Galles di Kate Middleton

A spiccare nel look di Kate Middleton è stato il fiore giallo che ha trasformato in spilla, agganciandolo sul bavero del cappotto. Si tratta di una scelta di stile tutt'altro che casuale: la principessa ha voluto rendere omaggio al paese ospitante, visto che il narciso giallo è uno dei principali simboli nazionali del Galles. Associato al Santo patrono Davide (St. David) che viene celebrato ogni anno l'1 marzo, ha permesso a Kate di "anticipare" di qualche giorno i festeggiamenti con stile. Insomma, Sua Altezza Reale è sempre sul pezzo in fatto di look e studia nei minimi dettagli tutti i particolari degli abiti e degli accessori da sfoggiare in pubblico.