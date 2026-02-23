Kate Middleton incanta ai BAFTA: il romantico look di coppia nasconde un dettaglio coordinato

William e Kate

Negli ultimi due anni l'assenza di Kate Middleton ai BAFTA si era fatta sentire. La principessa assieme al marito sono solitamente ospiti fissi della prestigiosa serata di gala, che premia il meglio del cinema britannico e le sue eccellenze. William, infatti, è proprio il Presidente della British Academy of Film and Television Arts. Quest'anno la coppia reale è tornata in grande stile sul red carpet dell'evento, catalizzando immediatamente l'attenzione. Si tratta della prima apparizione assieme da quando la royal family è stata travolta dall'ennesimo scandalo legato al principe Andrea, arrestato giovedì per il coinvolgimento nel caso Epstein. È stato poi rilasciato, ma resta indagato e questa macchia potrebbe portare a sconvolgimenti importanti in famiglia.

Il look della coppia reale

Kate Middleton è una donna dallo stile raffinato ed elegante, è copiata e imitata in tutto il mondo: il suo guardaroba spazia tra designer di lusso e brand decisamente più accessibili. Difatti quando indossa capi di marchi low cost, vanno immediatamente sold out: tutti vogliono indossare quello che sfoggia lei. È stata coniata per questo motivo l'espressione "effetto Middldeton". Un'abitudine molto apprezzata della principessa è la tendenza al riciclo, al riutilizzo degli stessi vestiti, anche quelli per le occasioni importanti: è un modo per dimostrarsi attenta e sensibile agli sprechi, cercando di prediligere la sostenibilità e il riuso.

Kate Middleton in Gucci

Difatti ai BAFTA 2026 si è presentata proprio con un abito riciclato: è lo stesso già visto all'evento 100 Women in Finance del 2019. Kate Middleton ai BAFTA 2026 ha indossato nuovamente un abito rosa Gucci: è un modello con corpetto dallo scollo a V, plissettato come la gonna lunga. Il rosa è presente in diverse tonalità, con fascia più scura in vita. È una fascia in velluto bordeaux, dettaglio che richiama perfettamente la giacca del marito. La principessa ha completato il look con una pochette Prada coordinata e décolleté Oscar de la Renta "Cabrina" in lamé platino.

Kate Middleton ai BAFTA 2026

Infine ha aggiunto dei preziosi gioielli che hanno reso tutto più glamour, il tocco elegante e discreto da vera principessa: il bracciale Art Déco della Regina Mary, i vistosi orecchini pendenti Greville Diamond creati da Cartier (appartenevano alla Regina Elisabetta) e il solito anello con lo zaffiro blu da cui non si separa mai. Il principe William, invece, ha sfoggiato una giacca da sera in velluto bordeaux di Giorgio Armani e un paio di pantaloni neri. Questo ai BAFTA 2026, è un dei loro look di coppia più fashion di sempre.